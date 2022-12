Božidar se vratio: 'Ja sam miran sada kao janje, ali tko ovo jede za blagdane? Pa čisti promašaj!'

U nastavku blagdanskog specijala u 'Večeri za 5 na selu' kuhat će lica koja smo već imali priliku vidjeti u popularnom kulinarskom serijalu, a ovaj tjedan stižu iz sjeverozapadne Hrvatske.

Prvi domaćin bio je mladi kuhar Dario iz Bednje koji je pripremio predjelo naziva Kinezi pehuste, glavno jelo Zerolani gudjek s kepunju i desert Peljizuni persti. U goste su mu došli šivačica Snježana, najpoznatiji kuhar serijala Božidar, najpoznatiji pijanist serijala Ivan i domaćica Bernardica.

Ivan nije mogao dočekati da počne jesti, a i ostali su komentirali da im je predjelo bilo u redu, uz glavno jelo svima je falila salata, desert se najviše svidio Ivanu da bi na kraju Dario osvojio tek 27 bodova.

Ivan je prvi bio u kombiju, potom su pokupili Snježanu pa Bernardicu, a posebno se razveselio kad je ugledao Božidara s kojim je sudjelovao u božićnom specijalu 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' Bernardica je Boži rekla kako ga je gledala na televiziji te ga zamolila da ne bude zločest i previše kritičan prema njima.

- Ja sam miran kao janje - rekao joj je Božidar, a potom se i Snježana ubacila u raspravu, govoreći svoje dojmove o Boži tako da se situacija zahuktala i prije same večere.

Dario je dočekao goste, a Ivan je rekao kako mu prvi dojam i nije baš najbolji. Domaćin je poželio da lijepo jedu i još ljepše se druže, a potom su nazdravili u to ime.

- Od svih alkoholnih pića preferiram aperitive, posebno višnjevac, orahovac, medicu - dodao je Ivan.

Nakon aperitiva domaćin je poslužio rižoto od gljiva.

- Ne znam jede li netko za Božić i blagdane u Hrvatskoj rižoto? - čudio se Božo.

U rižoto je domaćin stavio i aceto balsamico, što je posebno dirnulo Ivana, kojeg taj ocat veže uz njegovu suprugu i njihov početak ljubavi jer mu ga je ona uvijek stavljala u salatu.

- Nije bilo kremozno, možda je trebao staviti još parmezana. Nije to bilo ništa spektakularno - dodao je Božo. Snježani i Bernardici je okus predjela bio dobar.

Za glavno jelo Dario je poslužio svinjsku roladu punjenu sirevima i špinatom omotanu špekom, a Božo je rekao da to nikad ne bi poslužio za Božić.

- Čisti promašaj - dodao je. Ivanu je falila salata, Dario je rekao da je nije poslužio zbog špinata, što nikako nisu mogle shvatiti Bernardica i Snježana koje su isto željele salatu.

- Bilo je ukusno, a falila je ta salata - dodale su.

Božidaru je krumpir bio preslan, umak mu isto nije svidio, a u svinjetinu bi radije stavio gorgonzolu dok je Ivan rekao:

- Svinjetina je bila jako dobro napravljena, špinat obožavam, još onaj sir - jako dobro i ukusno.

Trakošćansku kremšnitu Dario je poslužio za kraj večeri.

- Okus je bio dobar jedino je kora bila prežilava ili je nešto zeznuo - rekao je Božo dok je Bernardici bio dobar kolač.

- Nemam prigovora, meni je bilo fantastično, a i štimung je bio dobar - čak i da negdje drugdje jedem tu kremšnitu, sjetio bih se ove večeri - zaključio je Ivan.

Poslije večere gosti su čitali riječi na bednjanskom narječju, a Božo je bio razočaran što nije bilo muzike. Poslije poklona došao je red na ocjenjivanje.

Snježana je dala ocjenu devet jer joj je falila salata u glavnom jelu, Bernardica je dala ocjenu sedam zbog salate i zato što riža nije blagdansko jelo, a najkritičniji gosti bili su Ivan i Božidar. Ivan je dao ocjenu šest i rekao:

- Bilo je jako dobro i ukusno jelo, no na drvu su bile zvijezde petokrake, moj djed to nije volio, čaše su izgledale kao Sveti gral, nismo u crkvi, i gospodin me mrvicu uvrijedio. Za uvredu ide dvije ocjene manje, žao mi je.

Božo dao ocjenu pet uz objašnjenje:

- Razočarao sam se jer ako smo dobili naputak da imamo blagdanska jela, ovo nisu bila blagdanska jela.

