Evo što će u ponedjeljak biti u vašim najdražim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Katarina štititi Zoru i Cvitu. No kako reći Zori šokantne vijesti o Nikoli? Nikola je razapet između osjećaja i dužnosti prema svojoj ženi i svom djetetu. Čavkin nestanak uzrokuje pomutnju.
La Promesa
HRT1 13:20
Leocadia shvati da nijedan liječnik ne želi liječiti Rafaelu zbog utjecaja baruna De Valladaresa. Manuel i Enora lete zajedno kako bi iskušali novi motor.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tijekom nadzora ustrijeljen je diler, a Ruzek puca u njegova ubojicu. U kući u kojoj je bio obračun detektivi otkrivaju pancirne metke koji se mogu povezati s nekoliko ubojstava.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Matija, rastrgana između Martina i Kikija, nakon uznemirujućeg sna priznaje majci da je zaljubljena i mora donijeti odluku. Marko se pravi bolestan jer nosi veliki teret slučajnog otkrića Matijina preljuba. Lara postaje ljubomorna zbog glamurozne glumice koja snima u Maroku s Tomijem.
Crno more
NOVA TV 18:10
Koçarijevi i Fırtıne dolaze na rub otvorenog rata: Adil prisiljava Şirin da izabere, ili će predati Ismaila ili će platiti. Fadime je skrivena “pred nosom”, u mjestu gdje je Koçari nikad ne bi tražio.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Alberto provede tjedan u Oaxaci, ali ni ne dodirne Cristinu. Luisa potpisuje rastavu. Clara i Mateo prvi put spavaju zajedno. Jennifer vjeruje da je Max zaljubljen u njezinu majku.
