Evo što će u ponedjeljak biti u vašim najdražim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina štititi Zoru i Cvitu. No kako reći Zori šokantne vijesti o Nikoli? Nikola je razapet između osjećaja i dužnosti prema svojoj ženi i svom djetetu. Čavkin nestanak uzrokuje pomutnju.

Foto: rtl

La Promesa

HRT1 13:20

Leocadia shvati da nijedan liječnik ne želi liječiti Rafaelu zbog utjecaja baruna De Valladaresa. Manuel i Enora lete zajedno kako bi iskušali novi motor.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tijekom nadzora ustrijeljen je diler, a Ruzek puca u njegova ubojicu. U kući u kojoj je bio obračun detektivi otkrivaju pancirne metke koji se mogu povezati s nekoliko ubojstava.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Matija, rastrgana između Martina i Kikija, nakon uznemirujućeg sna priznaje majci da je zaljubljena i mora donijeti odluku. Marko se pravi bolestan jer nosi veliki teret slučajnog otkrića Matijina preljuba. Lara postaje ljubomorna zbog glamurozne glumice koja snima u Maroku s Tomijem.

Foto: Luka Dubroja

Crno more

NOVA TV 18:10

Koçarijevi i Fırtıne dolaze na rub otvorenog rata: Adil prisiljava Şirin da izabere, ili će predati Ismaila ili će platiti. Fadime je skrivena “pred nosom”, u mjestu gdje je Koçari nikad ne bi tražio.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto provede tjedan u Oaxaci, ali ni ne dodirne Cristinu. Luisa potpisuje rastavu. Clara i Mateo prvi put spavaju zajedno. Jennifer vjeruje da je Max zaljubljen u njezinu majku.