NAPETA NOVA EPIZODA

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Katarina sve shvaća - Nikola je otac Zorinog djeteta!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
U novoj epizodi 'Divljih pčela' od 20.15 na RTL-u će Katarina načuti što Nikola i Zora razgovaraju...

Admiral

Čavka i Marko komentiraju Vicu, Vukasa muči zašto je Milan lupio Vicu. Iako ne govori sve svoje razloge, Čavka tvrdi Marku - Vice je opasan i treba ga se riješiti. Zora i Katarina razgovaraju o Cviti i cijeloj situaciji, a u isto vrijeme Mirjana komentira Čavku i Vicu. Nagovara ga da se riješi Milana.

Divlje pčele
U kavani brico osmišljava svoju kampanju, a Tea odlazi kod Domazeta - pitati ga je li se potukao s Jakovom. Anka suočava Šušnjaru s istinom, zanima je što se događa između Luce i njega, a potom odlazi i kod krojačice.

Zora i Nikola razgovaraju, on shvaća da je njihovo dijete njegova jedina prilika da se ostvari kao otac. Katarina ih načuje i sve shvaća - Nikola je otac Zorinog djeteta.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo!

