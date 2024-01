Božo Kralj za 24sata: 'Javljaju mi se oženjeni muškarci, traže diskreciju. Moj dečko se smije!'

Osim što je jedan od uspješnijih zagrebačkih frizera, Božidar Pavlić (30), poznatiji kao Božo Kralj, velike snove ima i kada je riječ o pjevačkoj karijeri. Kao dijete je zadivljeno pratio nastupe Britney Spears, a kroz odrastanje je inspiraciju pronalazio u Jeleni Karleuši. Izabrao je izgledati 'drugačije', iako se tako ne osjeća, a kod ljudi izaziva podijeljene reakcije.

- Jednom sam čitao komentare i upao u depresiju. Onda sam rekao da si ne želim staviti negativnu misao u glavu da mene nitko ne voli. Briga me. Mene svi moji ljudi vole, a na ulici mi nikad nitko nije prišao i rekao to što pišu po komentarima - priznaje nam Božo koji se već u osnovnoj školi nije uklapao u društvo.

- Ne dolazim iz imućne obitelji i to se u malom mjestu jako gleda. Koliko tvoji imaju - toliko si bitan. Bilo mi je katastrofa i nikako se nisam uklapao. Nitko nije mogao stati iza mene i kada se dogodi neka situacija, uvijek bih ja bio kriv - prisjeća se Božo dana u osnovnoj školi u Križu.

Foto: Privatni album

Prvi novac uložio u salon

Tek je u srednjoj frizerskoj školi pronašao ekipu za sebe i već tada razmišljao o svom budućem poslu.

- Dok su se drugi zezali i izlazili, ja sam radio. Na praksu sam išao kod prekrasne Maje Misirić. Ona me 'odgojila' po pitanju posla, kako trebam raditi, kako se trebam ponašati, koji ciljevi mi trebaju biti. Jer za trajanje, koliko ona traje uz dva salona u Zagrebu i u križu, trebaš stvarno skinuti kapu i reći 'svaka čast' - kaže nam i dodaje da je prvi zarađeni novac uložio u vlastiti salon.

- Bio je to mali salon. Zanimljivo je da nisam nikad ni htio imati svoj salon, samo sam htio raditi. Možda u tom trenutku nisam razmišljao što bi mi to sve donijelo i da sam ja 'drugačiji'. Iako se ne smatram takvim, mislim da svi podjednako radimo i svatko ima neki svoj štih po kojem je prepoznatljiv.

Foto: Privatni album

Dame uređuje u svom stanu

Božo je prepoznatljiv po svom današnjem salonu kojeg ima u sklopu stana gdje želi da dame dolaze u opuštenim izdanjima i da ih nitko ne gleda kroz staklena vrata i prozore.

- To je kao dnevni boravak gdje žena nakon posla može doći, popiti kavu, popričati... A ne da imam industriju, kao što ima većina da zgrči neke pare. Ja nisam takav tip. Radim sam i koliko zaradim, znam da sam zaradio. Megalomanije me nikad nisu interesirale, mislim da treba ostati na nivou kvalitete. Kada se širiš, to ne može ostati na takvom nivou i imaš radnike koji ne razmišljaju kao ti - objašnjava nam.

Foto: Privatni album

Kaže da jako cijeni svoje kolege i da na jakoj frizerskoj sceni u Zagrebu nema zle krvi.

- Nikad nisam osjetio neku netrpeljivost. Kada se sretnemo na televizijskim snimanjima, svi se lijepo pozdravimo. Jer, na kraju dana, klijent je taj koji bira gdje će ostaviti novac.

Žene znaju biti ljubomorne...

S druge strane, postojale su slavne klijentice s kojima je postao prijatelj, a koje su ga kasnije razočarale.

- Ni sa jednom od njih se nisam posvađao, nismo na ratnoj nozi. Neka imena naprosto ne želim više stavljati uz sebe zbog njihovih komentara, poput 'ja sam te stvorila'. Nije mene nitko stvorio jer ja sam postojao i prije njih. One su same vidjele da ja idem u nekom drugom smjeru i da ne želim negativnu energiju kraj sebe - iskreno će Božo.

Mnoge žene znaju pisati da su ljubomorne na njegovu frizuru, a on kaže da samo ima dugu i njegovanu kosu.

- Želim pokazati da i muškarci mogu imati njegovanu dugu kosu, da nisu samo neke kratke s kojima se uklapaju u taj neki normalan svijet - kaže nam i dodaje da muškarci danas sve više eksperimentiraju s frizurama.

Foto: Privatni album

- Počeli su se opuštati, pogotovo kada su došli barberi. Sada postoje razne kombinacije. Više nije ni taboo tema da se muškarac farba. Farbaju bradu, obrve. Maknuo se stereotip da su gay, ako to rade.

'Lidiju Bačić bih dotjerao...'

Popularni frizer nam priznaje da bi osobno volio poraditi na imidžu jedne slavne Hrvatice.

- Lidiju Bačić bih cijelu promijenio. Od kose do stajlinga. Ona može biti top riba. Volim kada žena izgleda skupocjeno - iskreno će Božo, a njegova omiljena dama, po pitanju izgleda i energije, je Severina.

Božo otvoreno priča o svojoj seksualnosti, a obitelj i prijatelji su mu potpuna podrška u svemu što radi.

Nostalgičan za djetinjstvom

- Brat je totalno drugi đir, nema nikakve dodirne točke s estradom. On je tu za mene u bilo kojoj situaciji, kao što sam i ja za njega. Nemamo odnos da se zovemo svaki dan, ali kada je neka situacija vezana za obitelj ili neki problem, tu smo i on i ja da riješimo. A mama je oduvijek uz mene, podržavala me u svemu što radim. Mama je kraljica - jasno će Božo koji je u ranoj dobi ostao bez tate, a dom mu i dan danas nedostaje.

- Živim u Zagrebu 11 godina i još uvijek žalim za svojim domom. Za kućom svoje bake, pogotovo kada bih bio na praznicima. Kada se ujutro probudiš pa miris trave, sunce, dvorište, životinje. To mi nedostaje i imam osjećaj da sam jako spojen sa zemljom. A u Zagreb sam morao doći, nisam imao drugog izbora. Sve što sam zamišljao moglo je biti ostvarivo jedino ovdje.

Foto: Privatni album

'Karleuša mi je bila uzor'

Kroz odrastanje se ugledao na borbeni duh Jelene Karleuše i kroz život, kaže, nema mjesta odustajanju.

- Pokazala mi je borbenost i da svatko može doći do svog cilja, ako se dovoljno potrudi. U životu ne prihvaćam 'ne'. Znam da mogu, znam da treba zapeti, u bilo kojem poslu. Svoj frizerski salon imam 10 godina, ali nije ništa bilo bajno i krasno kao što je sada. Kada sam došao u Zagreb trebao sam se potruditi da dođem do nekog levela. Tako sam sada po pitanju glazbe na početku, ali isto tako ću se potruditi da to bude na nekom levelu.

Svoj prvi singl 'Boli' objavio je 2022. godine, a posljednja pjesma 'Pantera' na YouTubeu broji više od 100 tisuća pregleda.

- Nisam ništa pretjerano očekivao od dosadašnjih singlova, više sam eksperimentirao da vidim što će se ljudima najviše svidjeti. Sada pripremam album koji bi trebao izaći na jesen. Bit će osam pjesama, a dvije sam već snimio - otkriva nam Božo i kaže da u glazbenoj karijeri nailazi na brojne prepreke.

Foto: Privatni album

- Imao sam diskografsku kuću koja je objavila prvu pjesmu, ali kada su trebali i drugu neki su se pobunili da što ću im ja i da kvarim ugled. Koje god diskografe da sam kontaktirao, zatvorili bi mi vrata. Ne bi ni poslušali pjesmu, odmah bih dobio zabranu. Radijske stanice i televizije me isto ne žele jer im se, kao, ne uklapam u program. I iskreno, da, ne uklapam se. Moj posljednji spot 'Pantera', kako će se to uklapati sa šetnjom rivom i fućkanjem galebovima. Naravno da se ne uklapa gdje pantera ždere galebove - govori nam Božo i dodaje:

- Mogu koketirati sa Srbijom, ali moje prebivalište i stanište je Hrvatska. Ja sam ovdje rođen i nećete me se riješiti.

Podigao prašinu s Aleksandrom Prijović

U prosincu je postao glavna tema u Srbiji i ostatku regije, nakon što je na društvenim mrežama podijelio fotografiju s Aleksandrom Prijović. S popularnom pjevačicom uspio se upoznati nakon njenog četvrtog koncerta u Areni Zagreb.

- Nisam ni mislio da ću završiti na koncertu, ali je onda jedna frendica rekla da ima karte za četvrti dan. Imao sam želju slikati se s Aleksandrom i frendica je rekla da će ona to riješiti. Počela je žicati zaštitara kraj ograde i on je rekao da ne može ništa obećati jer je na nekom od prethodnih koncerata bio incident. Ali, na kraju koncerta je došao po mene i odveo me do Aleksandre. Bilo je vrlo kratko i simpatično - prisjeća se Božo trenutka s Prijovićkom.

Foto: Privatni album

- Ostavila mi je dojam jedne jako mirne cure. Kada je gledaš na televiziji misliš si 'koja žena', a zapravo je cijela sitna, slatka. Kao neka klinka. Toliko je bila pristupačna, sve je prigrlila k sebi. Naša fotka izgleda kao da se ona sa mnom došla slikati.

Fotku su prenijeli mnogi portali u regiji, a interesantan im je bio Božin izgled.

- Jedni mi šalju članke portala iz Srbije, jedni iz Crne Gore, BiH... I kada su svi napisali 'neka ženska', išao sam se šaliti na svoj račun. Napisao sam na story 'ljudi, nisam cura, nego dečko'. Samo što sam to napisao, opet je krenulo.

Dobiva ponude od oženjenih, iako je u vezi

Zbog izgleda mu se, kaže nam, javljaju mnogi muškarci, a posebno oženjeni.

- Šalju poruke, molbe... Još im je bolje što sam u vezi jer su i oni zauzeti. Pa onda traže diskreciju, a kod mene toga nema. Ili jesmo ili nismo. Moj dečko se smije na sve, sve mu pokažem. Prije neki dan sam dobio poruku od još jednog oženjenog. Otišao sam mu na profil i pronašao ženu. Mislio sam si hoću li biti toliko zločest i proslijediti joj poruke koje mi šalje. Nisam to napravio, naravno. Gdje bih nečiji brak uništio... Samo sam mu napisao 'što bi rekla žena na to' - priča nam Božo koji već godinama ima svog emotivnog partnera.

Foto: Privatni album

- Podrška mi je u svemu. Često me pita zašto mi treba da me netko stalno komentira, a ja mu kažem da znam što radim i da može biti tu i pratiti me, ako želi - zaključio je Božo.