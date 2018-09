Božo Vrećo: 'Bitno je da se meni sviđa moja kosa svilenica'

Htio sam promijeniti boju i formu jer oduvijek volim polarno sivu i mislim da mi odlično ide i uz novu kolekciju haljina koju stvaram, ali i koncerte koje dolaze. Osjećam se još voljenije, još jače i spremnije za sve projekte koji dolaze, rekao nam je Božo Vrećo (34).

Pjevač sevdalinki svoju dugu crnu kosu ofarbao je u sivu i time iznenadio svoje obožavatelje.

- Spakovao se za Skandinaviju, najeo se proteina i vježbam. Jede mi se i štrudla s makom al kad zamislim da onda nikad neću imati savršen stomak, ne jede mi se ništa, sad sve preračunavam što pojedem i to mi paše, čak me i zabavlja, do Nove godine su tri mjeseca, za tri mjeseca se tijelo baš promjeni na još bolje ako dajete sve od sebe,hranim se zdravo, osjećam se odlično i hvala svima za komplimente za kosicu svilenicu - izjavio je Božo i fotografijama nove frizure pohvalio se na društvenim mrežama.

Foto: Privatni album

Virtuoz sevdaha dodaje kako mu promjena frizure osobno jako sviđa, te da će s njom nove stvari koje snima ispasti još bolje.

- Ono što je novo snimam nove spotove početkom listopada u Zagrebu i tome se jako veselim - kaže Božo, koji će za tjedan dana nastupiti u Švedskoj.

Foto: Privatni album

Iako on svoju, kako kaže, 'kosu svilenicu' jako voli, našao se na meti kritika zbog nove frizure.

- Lijepo, ali meni se više sviđala tvoja crna kosa - napisala je jedna od obožavateljica, a pjevač joj je brzo uzvratio: 'Samo je bitno što se meni sviđa'.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL Božo je u veljači nastupio u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Nastupao je u cipelama s petom marke YSL od vrtoglavih 14 cm.

Za spektakularni događaj u Zagrebu, Božo je sašio lepršavu haljinu. Inspiraciju, kaže, crpi ponajprije iz publike i njihove beskrajne ljubavi te iz fotografija i starih knjiga iz antikvarijata.

- Moja haljina za Lisinski je sašivena, prekrasna je i lagana iako ima 8 m platna, sofisticiranost, elegancija i minimalizam", napisao je Vrećo uz objavu. "Volim svoje haljine jer se u njima osjećam najslobodnije i svaka od njih je priča za sebe, plesat će se itekako, i vi i ja - svojedobno je bio najavio Božo.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Prije nastupa sa sunčanim naočalama i cipelama na petu hodao je središtem Zagreba gdje su ga obožavatelji zaustavljali želeći se slikati s njime.

