Božo Vrećo oduševio pratitelje te otkrio što za njega znači rodna Bosna i Hercegovina

Bosanskohercegovački glazbenik Božo Vrećo (39) na svom Facebook profilu otkrio je što za njega znači zemlja od kuda dolazi. Naime, pitali što je za njega Bosna i Hercegovina, a njegov odgovor je oduševio javnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Zemlja ljudi sa očima punim merhameta i suza; zemlja planina u kojima vile još žive, al se skrivaju sve dublje jer su zli ljudi svo drveće posjekli, pa su sad u korijenju tih gorostasa; zemlja upornosti, prkosa, neustrašivosti, ljudi koji mogu sve, čak i kad ih izvrnete naopačke oni se na noge dočekaju - poručio je glazbenik.

- Zemlja je to i hrabrih kraljeva i žetelaca, i prelja i vrelih tepsija u kojima miriše sve što nam je od predaka ostalo; zemlja gorskih jezera i rijeka u kojima teče i naša krv i borba i zavjet da ostajemo tu, jer je to naša utroba i naše nebo, naše doline uspavanih kamenih stećaka i naši gradovi iznikli opet iz pepela; naše zore u kojima se čuju i ezani i crkvena zvona, i miris ramazanskih somuna niz mahale kad siđe i ispuni nozdrve; i snijeg koji pada tako da prekrije svu našu muku i pustoš, taj gusti snijeg sa Bjelašnice koji sakrije u njedra Sarajevo u kome smo to što jesmo, i pred Bogom i pred ljudima, svako za sebe, i svako prema drugome onako kako misli da treba - nastavio je.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

- Zemlja je to u kojoj, da biste bili svoji i ostali morate biti žigosani, pregaženi, osramoćeni, poniženi, uvrijeđeni, pa ako sve to preživite i opstanete, tek tada se može reći da živite umjetnost, jer ste je odbranili, dokazali, kako svoje tkivo, kao svoju kost i svoje breme, kao najvrjednije svoje, svoju dušu - zaključio je osebujan glazbenik, a objava je izazvala niz reakcija.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

'Predivan si! Nikad nismo još ne čitali, ne čuli nekoga, ko tako prelijepo, predivno priča na svojoj Domovini. Dotaknuo nas to jako duboko. Rasplakao si nas, voljeni Božo'; 'Predivno rečeno a i Vi ste divan i neobičan čovjek. Sve najljepše ', 'Koliko volim činjenicu da je moj omiljeni pjevač obrazovan, da se lijepo izražava, da ima divnu dušu. On je moj savršeni spoj svega lijepog', samo su neki od komentara ispod objave.

Podsjetimo, Božo je nedavno najavio koncert u Lisinskom u Zagrebu, 13. ožujka. U prosincu su se za koncert u Sarajevu ulaznice rasprodale za samo sedam sati.

Najčitaniji članci