NAIŠLI NA KRITIKE

Braća filmaši brane svoj potez: Ulogu Vala Kilmera stvorili uz pomoć umjetne inteligencije

Foto: Aaron Vincent Elkaim/PRESS ASSOC

Admiral

Tvorci novog filma s umjetnom inteligencijom generiranom glumom pokojnog glumca Vala Kilmera branili su svoj rad u četvrtak i rekli da vjeruju da njihov pristup pokazuje etički put prema budućoj upotrebi tehnologije u Hollywoodu.

Braća Coerte i John Voorhees rekli su kako su dobili pristanak Kilmerove djece da koriste umjetnu inteligenciju za stvaranje njegove uloge u filmu 'As Deep as the Grave', priči o arheolozima koji istražuju povijest naroda Navajo u Novom Meksiku. Rekli su da su koristili arhivske snimke, fotografije i glasovne snimke kako bi pomogli u izradi izvedbe.

LMKMEDIA_HEAT-FILM-LMK110-35
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

- Uvjereni su 100 posto da je ovo zaista pravi potez s ovim specifičnim filmom i stvarno se veselimo što će svi moći sami procijeniti -rekao je Coerte Voorhees, scenarist i redatelj filma, u intervjuu na konvenciji CinemaCon za vlasnike kina u Las Vegasu.

Kilmer, najpoznatiji po ulozi u filmovima 'Top Gun', prije nekoliko godina potpisao je ugovor za snimanje filma 'As Deep as the Grave', ali nije mogao doći na set zbog lošeg zdravlja. Umro je prije godinu dana u dobi od 65 godina nakon borbe s rakom grla.

Najava za film, objavljena ovog tjedna, prikazala je Kilmera u ulozi oca Fintana, katoličkog svećenika i indijanskog spiritualista.

- Ne bojte se mrtvih. I ne bojte se mene - piše u najavi filma u kojoj se vidi Kilmerov lik.

Najava je izazvala kritike na društvenim mrežama, a neki su ga komentatori nazvali 'zastrašujućim' i 'odvratnim'. Jedan od korisnika društvenih mreža naglasio je kako se s razlogom kaže 'počivaj u miru'. Coerte Voorhees rekao je da ne misli da će publika koja pogleda film moći reći da Kilmerova uloga nije ljudska izvedba.

Braća su također rekla da se nadaju da Hollywoodu pokazuju kako koristiti tehnologiju na pozitivan način. Kazali su i da su slijedili sve smjernice o korištenju umjetne inteligencije koje je postavio sindikat glumaca SAG-AFTRA.

