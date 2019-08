Braća Gallagher u nikad lošijim odnosima: 'Sad nam je najgore'

Deset godina nakon dramatičnog raspada benda, bivši pjevač Oasisa Liam Gallagher (46) kaže da je njegov odnos s bratom, gitaristom Noelom Gallagherom, lošiji nego ikada.

- To s Noelom, vjerojatno je sada najgore - rekao je Liam agenciji DPA u Berlinu. Njegov stariji brat Noel (52), s kojim je dpa razgovarao u Londonu, uopće nije želio odgovarati na pitanja o mlađem bratu.

Foto: Instagram royal

Bend se raspao kada je Noel prelomio da više ne može raditi s Liamom. Dva brata nerijetko su bila u sukobu tijekom 18-godišnjeg postojanja Oasisa, ali je starijem prekipjelo 28. kolovoza 2009., doslovno nekoliko minuta prije zakazanog izlaska na pozornicu u Parizu.

Kako je Noel autor najvećih hitova benda, poput "Don't Look Back In Anger", "Wonderwall" "Supersonic" ili "Stop Crying Your Heart Out", to je značilo i kraj puta za Oasis.

Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL

Nijedan od braće nikada nije imao problema sa samopouzdanjem, što je možda i razlog što su dva velika ega stalno sukobljavala.

- Samo sam dopustio da me briljantnost preplavi - opisao je Noel svoje skladanje.

- Bili smo najvažnijih bend devedesetih. Važniji od Vervea, važniji od Blura, važniji od Radioheada, važniji od Suedea and Pulpa - kaže Liam.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Smeta ga što Oasis nikada nije postao globalni fenomen. Grupa je prodala 70 milijuna albuma diljem svijeta. Svih njihovih sedam studijskih albuma postali su broj jedan u Britaniji. Ali nijedan u Americi.

- Definitivno smo imali velike pjesme i definitivno smo imali velike jezičine - sažeo je Liam.

Obojica su nastavila karijere nakon Oasisa, Liam nastupa kao solo izvođač, a Noel sa svojim bendom High Flying Birds.