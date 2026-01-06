I DALJE U VRHU Ljubio ju je Ronaldo, Georgina je i dalje mrko gleda, a ona nikad ljepša danas slavi...

Ruska manekenka Irina Shayk, pravim imenom Irina Valerjevna Šajhlislamova, danas slavi 40. rođendan. Iako je jedna od najprepoznatljivijih i najplaćenijih lica modne industrije, njezin put do zvjezdanog neba bio je sve samo ne lagan. Odrasla je u siromaštvu u malenom ruskom gradu, a njezina priča o uspjehu dokaz je iznimne upornosti i snage karaktera.