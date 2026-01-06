Ljubio ju je Ronaldo, Georgina je i dalje mrko gleda, a ona nikad ljepša danas slavi...

Ruska manekenka Irina Shayk, pravim imenom Irina Valerjevna Šajhlislamova, danas slavi 40. rođendan. Iako je jedna od najprepoznatljivijih i najplaćenijih lica modne industrije, njezin put do zvjezdanog neba bio je sve samo ne lagan. Odrasla je u siromaštvu u malenom ruskom gradu, a njezina priča o uspjehu dokaz je iznimne upornosti i snage karaktera.
Irina je rođena u Jemanželinsku, gradiću u Čeljabinskoj oblasti, u obitelji rudara tatarskog podrijetla i majke Ruskinje, koja je radila kao profesorica klavira u vrtiću.
Život joj je obilježila tragedija kada joj je otac preminuo od posljedica upale pluća dok je imala samo četrnaest godina. Njezina majka Olga morala je raditi dva posla kako bi prehranila Irinu i njezinu stariju sestru Tatjanu.
Iako je sedam godina učila svirati klavir, a nakon srednje škole upisala marketing, sudbina je za nju imala drugačije planove. Na nagovor sestre upisala je školu ljepote, pokraj koje se nalazila modna agencija.
Ondje ju je primijetio lokalni skaut i ubrzo je pobijedila na izboru za Miss Čeljabinska 2004. godine. Taj uspjeh bio je tek početak. S dvadeset godina preselila se u Pariz, no počeci su bili teški.
Živjela je u unajmljenom stanu s osam drugih djevojaka, jedva spajajući kraj s krajem s džeparcem od četrdeset eura tjedno i zdjelicama riže. Nije odustajala, a njezina upornost se isplatila.
Ključni trenutak dogodio se 2007. godine kada je postala zaštitno lice brenda donjeg rublja Intimissimi, a svjetsku slavu stekla je 2011. kada je postala prva Ruskinja na naslovnici prestižnog časopisa Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Pet godina, od 2010. do 2015., bila je u vezi s jednim od najboljih nogometaša svijeta, Cristianom Ronaldom.
Nakon njihova prekida, započela je vezu s holivudskim glumcem Bradleyem Cooperom. Par je 2017. godine dobio kćer Leu De Seine, no njihova ljubavna priča završila je dvije godine kasnije. Unatoč prekidu, ostali su u izvrsnim odnosima i posvećeni zajedničkom odgoju kćeri.
Danas je Irina Shayk na samom vrhu modne industrije, a portal Models.com uvrstio ju je na popis "novih supermodela". Redovito nosi revije za najveće svjetske brendove poput Versacea, Burberryja i Chanela. Ipak, ističe kako joj je uloga majke najvažnija.
