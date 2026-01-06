Obavijesti

PONOSNI OTAC

Četvero djece, tri braka: Željko Bebek progovorio o odnosu sa svojim starijim kćerima...

Foto: Instagram

Popularni glazbenik u tri je braka dobio tri kćeri i jednog sina. Iako je velika dobna razlika između njegove djece, Bebek priznaje kako je roditeljstvu uvijek pristupao jednako

Nisam nikad bio otac starog kova. Prema djeci sam uvijek dosta liberalan i satram da oni imaju pravo izabrati svoj put sve dotle dok ne zaškripi pa da ih posavjetujem da bi možda mogli nešto i promijeniti, ispričao je Željko Bebek za In magazin.

Popularni glazbenik u tri je braka dobio tri kćeri i jednog sina. Od 2002. godine u braku je s 34 godine mlađom suprugom Ružicom, s kojom ima sina Zvonimira te kćer Katarinu. S prvom suprugom Spomenkom ima kćer Silviju, rođenu 1974., dok je u drugom braku sa suprugom Sandrom 1981. dobio kćer Bjanku.

Foto: Instagram

Velika dobna razlika među djecom nikad nije bila prepreka dobrim odnosima.

- Najstarija kćer je već prešla 50 godina, a najmlađa kćer ima tek 20 i koju, ali generalno odnosi su fini. Ja sam naravno više u kontaktu s mlađima jer njima još trebam pomoći da idu onim putem kojim oni žele i kojim ja mislim da bi trebali. Stojim na raspolaganju ne samo ovim mladima već i starijim kćerkama Silviji i Biancu - rekao je Bebek.

Od četvero Bebekove djece jedino se sin Zvonimir ozbiljno bavi glazbom. Redovito je na očevim koncertima s gitarom u ruci.

- Da, jako sam ponosan. Zvone je zbilja mladić zbog kojeg nisam samo ja ponosan nego svi koji ga znaju - priznao je glazbenik.

Foto: Simone Di Luca

Na pitanje bi li, kad sagleda sve svoje životne uspjehe, rekao da su upravo djeca njegov najveći uspjeh, glazbenik odgovara bez zadrške.

- Apsolutno, ja sam oduvijek obiteljski čovjek bez obzira koliko sam uspjeha ili neuspjeha prolazio kroz život u vezi s obitelji, ali Ružica i ja smo stvorili lijepu uzornu obitelj, prekrasnu djecu - rekao je Bebek.

U prosincu je proslavio 80. rođendan, ali Bebek na godine ne gleda kao na nešto što bi ga trebalo sputavati: 'Čuj ima ona anegdota koju sam čuo kad mi je bilo 50 godina, pa mi je netko rekao da u tim godinama čovjek treba shvatititi da 50 nije početak kraja nego kraj početka'.

