Braća Medvešek slučajno postala glumci: ‘Kriv’ je oglas

Da jabuka ne pada daleko od stabla, izreka je koja se često pokazala točnom kao, primjerice, u slučaju glumačke obitelji Medvešek, koja se može pohvaliti mnogim vrsnim glumcima. Pater familiasi obitelji, braća Rene i Sven, glumačkim vodama zaplivali su još kao dječaci, kad je 1974. godine tad 11-godišnji Rene debitirao u ulozi mladog Ivice Kičmanovića u TV seriji "U registraturi", a njegov mlađi, tad 9-godišnji, brat Sven u istoj statirao. Dogodilo se to gotovo slučajno, kad su im roditelji Željko, inženjer elektrotehnike i majka Slavica, inženjerka kemije vidjeli oglas da TV Zagreb traži dječake za potrebe nove serije. Otac je pitao - hoćete li, a sinovi rekli - hoćemo.

