Obavijesti

Show

Komentari 0
Venama im teče glumačka krv PLUS+

Braća Medvešek slučajno postala glumci: ‘Kriv’ je oglas

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 6 min
Braća Medvešek slučajno postala glumci: ‘Kriv’ je oglas

Renea su 1974. odabrali da glumi malog Ivicu Kičmanovića, a Sven je statirao. Danas su ponosni očevi sinova Fabijana Pavla (32) te Tome (28) i Tita (24), svi glume

Da jabuka ne pada daleko od stabla, izreka je koja se često pokazala točnom kao, primjerice, u slučaju glumačke obitelji Medvešek, koja se može pohvaliti mnogim vrsnim glumcima. Pater familiasi obitelji, braća Rene i Sven, glumačkim vodama zaplivali su još kao dječaci, kad je 1974. godine tad 11-godišnji Rene debitirao u ulozi mladog Ivice Kičmanovića u TV seriji "U registraturi", a njegov mlađi, tad 9-godišnji, brat Sven u istoj statirao. Dogodilo se to gotovo slučajno, kad su im roditelji Željko, inženjer elektrotehnike i majka Slavica, inženjerka kemije vidjeli oglas da TV Zagreb traži dječake za potrebe nove serije. Otac je pitao - hoćete li, a sinovi rekli - hoćemo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zbogom, ćelavosti! Ovi su slavni muškarci presadili kosu: Ovako su izgledali nekada i sad
ODLUČILI OTIĆI 'POD NOŽ'

FOTO Zbogom, ćelavosti! Ovi su slavni muškarci presadili kosu: Ovako su izgledali nekada i sad

Dok poznate dame trče na tretmane botoksom i hijaluronom, sve više slavnih muškaraca hrle na transplantaciju kose kako bi riješili problem ćelavosti
Objavili su listu najzgodnijih slavnih frajera iznad 50 godina: Na vrhu nisu ni Pitt ni Clooney!
SLAŽETE LI SE?

Objavili su listu najzgodnijih slavnih frajera iznad 50 godina: Na vrhu nisu ni Pitt ni Clooney!

Neprofitna američka organizacija AARP koja zagovara potrebe ljudi starijih od 50 godina objavila je listu najzgodnijih slavnih muškaraca upravo te dobne skupine. Pogledajte tko je u top 10!
Kreće 9. sezona Života na vagi: Evo kako sad izgleda pobjednica Alina, objavila i fotke u badiću
ODUŠEVILA TRANSFORMACIJOM

Kreće 9. sezona Života na vagi: Evo kako sad izgleda pobjednica Alina, objavila i fotke u badiću

Alina Pantseyeva bila je prva ženska pobjednica u hrvatskom izdanju showa 'Života na vagi'. Njezina priča i nevjerojatna transformacija mnoge su inspirirali. U prošloj sezoni showa skinula je čak 71,7 kilograma, a ovog ljeta ponosno je pokazala i tijelo u badiću. Od 1.9. kreće i nova, 9. sezona Života na vagi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025