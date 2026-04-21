Bračani su oduševili gledatelje: 'To su Večere za 5 koje volimo!'

Prvi dan posebnog tjedna 'Večere za 5' u kojem kuhaju članovi raznih bračkih DVD-ova ekipu je ugostila Žana. Za svoju večeru osvojila je maksimalnih četrdeset bodova.

Domaćica je pripremu započela desertom. Iako na njezinom popisu sastojaka nije bilo ničeg slatkog, to nije značilo da će ekipa biti zakinuta za desert, a domaćica je odlučila pripremiti tradicionalnu dalmatinsku rožatu koju je nazvala 'Sunce žarko'. Slijedila je priprema glavnog jela 'Kad spuste se zvizde', grdobinu u košuljici od pancete s umakom od škampa te kremom od divljeg zelja, samoniklog bilja. Preostalo je pripremiti predjelo 'Bračka balada', carpaccio od hobotnice, marinirane kozice, riblju paštetu te pastu od inćuna, slanutka i maslina.

Ekipa se okupila i stigla do domaćice, koja ih je dočekala odličnog raspoloženja i sa spremnim bezalkoholnim aperitivom. Nakon što su nazdravili, gosti su se smjestili za stol.

- Sve je bilo baš lijepo posloženo i super - komentirala je Ana predjelo.

- Pašteta od slanutka bila mi je vrhunska, ono još nikad nisam probao - komentirao je Nikola, a s njim se složila i Ana.

- Predjelo je bilo fantazija, ostao sam iznenađen, savršeno - zaključio je Josip, a isto je ponovio iz glavno jelo dok je Nikola dodao kako bi on bio oduševljen grdobinom čak i da nije bila tako lijepo poslužena i dodao: 'Definitivno je pogodila smisao, ja bih grdobinu stavio u svojih top pet'.

I gledatelji su bili oduševljeni ovom večerom. Jedna je gledateljica napisala: 'Mmmmm, koja hrana, savršeno, samo bi se predjela najela', a druga je napisala: 'Gospođo, čestitke, svaka čast'.

Gledatelje je, čini se, očarala cijela ekipa pa su tako pisali: 'To su Večere za 5 koje volimo', 'Sve pohvale', 'Super ekipa' i 'Svi su super i simpa, a današnjoj kandidatkinji svaka čast! Kao u restoranu, možda i ljepše'.