Bračka ekipa 'Večere za 5' opet se odlično zabavila: 'Znao sam da ću se ja kod tebe najesti'

Treći dan ovotjedne 'Večere za 5' kuhao je Josip. Kao i Ana i Žana prije njega, ekipu je oduševio jelima i osvojio maksimalnih četrdeset bodova.

Josip je pripremu večeru započeo desertom 'Nije bračko, al' je fino', a Ana je ispravno pretpostavila da je riječ o tiramisuu, kojeg je domaćin pripremao, kako kaže, sigurno već petsto puta. Predjelo 'Mišonca' nazivom je većinu gostiju navelo na krivi trag.

Žana je ipak bila blizu kad je pretpostavila da će predjelo biti miješani rižoto jer je domaćin za predjelo pripremao crni rižoto. Tradicionalno bračko jelo vitalac, janjeće iznutrice omotane u plućnu maramicu i pečene na ražnu, domaćin je pripremio koje glavno jelo naziva 'Jozin pijat'.

- Mi smo i ranije bili povezani, družimo se i poznajemo i sudjelovanje nam je šlag na tortu - komentirao je Tino, a ekipa je zapjevala već na okupljanju. Nakon prigodne zdravice smjestili su se za stol, a domaćin poslužio predjelo.

- Potrudio se dekorirati kao da smo u restoranu, stvarno je to napravio lijepo, čisto uredno i porcija kakva treba biti - rekao je Nikola, a Tino dodao: 'Predjelo je bilo super, ukusno, lijepo dekorirano i baš se Joze potrudio da on to napravi kako in to zna'.

- Glavno jelo je izgledalo vrhunski, baš onako kako treba - rekla je Žana, a Nikola oduševljeno komentirao: 'Svaka ti čast prijatelju, ja sam znao da ću se ja kod tebe najesti'. Svi su bili složni - Josip je s glavnim jelom sve točno pogodilo i svi su uživali.

Desert se svidio gostima, a Tino je posebno bio sretan i ugodno iznenađen jer je očekivao da će domaćin pripremiti palačinke. Domaćin se odlučio na poseban poklon koji nije podijelio nakon večere već će ih domaćin poslati na adrese DVD-ova, a riječ je bila o vatrogasnim cijevima koje su jedan od najvažnijih vatrogasnih alata. Uz to, domaćin je gostima poklonio i kamene satove.

Iznenađenje je, očekivano, bilo glazbeno i oduševilo ekipu.

- Jozo me oduševio kao domaćin - rekla je Žana, a s njom su se slagali i ostali gosti. Svi su bili iznimno zadovoljni večerom i nagradili domaćina desetkama.

