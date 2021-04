Prisnost Seada Hasanovića (68), poznatijeg pod nadimkom Braco Cigan iz Noćne more Željka Malnara i njegove supruge Vesne (60) rijetko se sreće.

Baš zbog nje ustrajni su u borbi za preživljavanje epidemioloških mjera koje su i njihov restoran romske kuhinje 'Kod Vesne i Brace' bacile na koljena. No Hasanovići ne očajavaju.

- Ak' ću moć platit režije, platit ću, ak nema, pa šta? Nisam ja jedina koja je dužna režije... I to je to. I uopće me ne zanima jel' ima posla ili ne, bit će ako Bog da - kaže Vesna (60) te dodaje kako ljudi ipak tu i tamo 'nalete' po kavu ili nešto kratko, ali se ne zadržavaju, nego odmah idu dalje. Tužno je to, kad se sjeti punog restorana, ali kaže: - Tako je, kako je. Bit će kako Bog bude htio.

Dok čekaju da netko svrati na kavu ili Vesnine nadaleko poznate romske specijalitete, pričaju o tome kako su se upoznali.

- Moj tata je bio prvi Rom koji je došao iz Makedonije u Zagreb. '46 godine, mi smo svi rođeni u Zagrebu. Nas tri brata smo uzeli žene iz jedne kuće. Ta kuća je bila radišna, poštena, ali malo siromašnija nego mi što smo bili u Zagrebu - počinje priču Braco.

- A... pa opet ti - prekida ga Vesna..

- Pa je, kaj? Niste bili bogati k'o mi - brani se Braco.

- Mi smo bili bogati - objašnjava Vesna, zastane kratko, a onda doda: - Ali bogati u duši .

- Dobro je, je to sve stoji. Velim, ti si bila iz poštene i radišne obitelji - nastavlja Braco.

- Nismo imali lokale kao vi - upada mu u riječ Vesna.

- Mi smo imali bureke. Mi smo bili tajkuni. Mi smo bili bogataši - prisjeća se Braco.

- Ma ja ću ispričati - opet ga prekine Vesna, preuzimajući vodstvo takvom lakoćom da nije teško zaključiti kako ima godine iskustva u tome: - Znate kak smo se mi upoznali? Oni su došli kod nas, kod mog pokojnog dede. Bili su prijatelji, a ja curica dijete, 14 i pol godina. I k'o za peh nestalo je struje, a ja sam se dogovorila s ekipom da ću ići na zabavu - priča Vesna.

- Imala si onu crvenu haljinu, je***ku, *ise su ti ispale van, majku ti je**m - smije se Braco kojem se ta haljina urezala duboko u sjećanje. Dan danas pamti svaki njezin nabor.

- No daj - prekine ga Vesna da ponovo preuzme riječ: - I nestane struje, a njegov tata me vidio kak sam prošla i traži kavu, kud me sad tražiš kavu je*ote, i velim ja njemu da nema struje, a deda i baka mi kažu: 'Odi u ljetnu kuhinju i zapali peć'. A ovaj tu je ležao u toj ljetnoj kuhinji i slušao je neke pjesme. I ja kurim tu vatru, ali mi nikak' ne ide, a on me prvo malo gledal', a onda se digel i veli: 'Kaj te muči?', ja mu objasnim da ne znam kak' se to dela, pa se ustao i pomogao mi.

- Ti si se tam nagnula, i dekolte ti je ispao... i ja sam tad znao da hoću Vesnu - prisjeća se Braco.

Za razliku od onoga kako ga je Braco doživio, Vesni se njihov prvi susret u to vrijeme činio potpuno beznačajnim.

- Ma ja ga nisam ni pogledala, nije me zanimao. Nije mi uopće bio interesantan. Ozbiljno. Majke mi, bolila me briga za njega, imala sam svoje društvo - ispričala je Vesna.

No Braco je već tad bio sasvim siguran u ulogu koju će mu Vesna u životu odigrati.

- I mi se vraćamo nazad, a ja velim svom bratu: 'Ja se ženim'. 'Za koga?', pita on mene, reko': 'Za Vesnu'. Moj brat veli to tati i tata odmah u auto i drugi dan smo je išli prosit'. Došli smo kod njezinog dede, a moj tata kaže: 'Došli smo ti uzeti još jednu curu iz kuće'. 'Za koga?' pita ga ovaj, 'Za Bracu' veli moj tata.

- Ja nisam htjela. Ja sam rekla 'neću' - prisjeća se Vesna.

- Ona je trzala na mog brata Mirsada - smije se Braco.

- Na koga? Mirsada? Ma daj Braco, nikad u životu. Ja sam rekla 'neću'. Onda su se njegov tata i moj deda posvadili. Moj deda nije htio dat' riječ jer je moj moj tata radio na moru. 'Kad joj dođe tata, možeš je prositi', rekao mu je. Onda su se poslije pomirili. Njegov tata ga je silno želio oženiti jer je bio jako dobar dečko... I htio je da se smiri - smije se Vesna.

Premda s Vesnine strane to nije bila ljubav na prvi pogled, pristala je jer je u braku vidjela izlaz.

- Znate šta, ja sam pristala jer nisam smjela nikam', nigdje mi nisu dali. I mislim si: 'Ja ću se bolje udati'. Ne smijem imati prijatelje, prijateljice, ne mogu nikamo, mislila sam si: 'Što je ovo, zatvor?'. Njegovu mamu sam jako voljela, a i tatu. I ja pristanem, oni dođu i zaruče me - ispričala je Vesna.

Čitava situacija ekspresno se riješila.

- U roku od mjesec dana je došla kod mene. Zaruke, svadba i gotovo - slavodobitno će Braco.

- Vjenčali smo se u Globusu, imali smo 400 gostiju, bilo je auta puno parkiralište i autobus je bio - dodaje Vesna.

Slike s vjenčanja, na žalost nemaju. Albumi su se izgubili u selidbi. No zato je sjećanje na njezin 15 rođendan vrlo živo. Fotografije joj ne trebaju. Braco joj je tad priredio posebno iznenađenje. Odveo ju je na prvi ples u Big Ben.

- Dođem ja tam', sve ono hašomani, drogeraši oko mene, nisam ja navikla na to. Sjediš tam' na onim panjevima, gledaš oko sebe: ljudi oko tebe piju, cugaju, drogiraju se, a ja niš, ko tele u šarena vrata. Nisam nikad tak' nešto vidjela - prisjeća se Vesna.

- Ti si se usrećila kad si se za mene udala - dobacuje joj Bracuo.

- Ma ti si dobio na Lotu kad si mene oženio - spremno mu uzvraća Vesna.

Iako je njihov brak u 46 godina imao uspona i padova, nerazdvojni su. Imaju dvoje djece, petero unučadi i jednog praunuka. No postoje i stvari koje ih, iako su na njih navikli, i dan danas izbace iz takta.

- Šta mi ide na živce kod njega? Sve. Ja ne volim na primjer te njegove poštapalice, te njegove šale, ja sam malo drugačiji tip od njega, a ne volim kad tak' nešto bezveze buba i ne volim kad mu je jezik brži od pameti. Uvijek mu kažem - broji do 100 pa onda nešto reci, a ne ono odmah - bum. Moraš razmisliti prije nego što nešto kažeš. Zamjeriš se ljudima. Ne možeš tražiti u nekome grešku. A najviše kod njega mi je lijepo kad je pozitivan.

- Evo ti jedna pusa sad za to - kaže joj Braco i ustaje od stola da je poljubi u čelo.

- Ajd' begaj od mene - nasmije se Vesna.

- Uvijek mi puše za vratom, zašto si ovo, zašto si ono. To mi ide na živce. Pusti me da pijem kavu u miru. A kaj najviše volim? Pa nekad sam volio seks, sad više nema seksa. Volim njezinu iskrenost i mudrost. Ona je mala žena, ali je mudra i pametna. Imam zlatnu ženu, zlatnu kuharicu, čista je, uredna je, tako da sam ja zadovoljan što se tiče mog života. I sretan čovjek što imam takvu ženu i obitelj. Meni je svetinja Bog, žena, obitelj, domovina i moj Zagreb - zaključuje Braco.