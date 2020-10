Brad Pitt je odbio ulogu na kojoj bi zaradio 250 milijuna dolara

Strani mediji pišu kako se posvetio vezi s njemačkom manekenkom Nicole Poturalski. Kao dodatan razlog naveo je kako se ne bi mogao zamisliti u takvoj ulozi i kako bi to mjesto trebao uzeti netko drugi

<p>Holivudski glumac<strong> Brad Pitt </strong>(56) postigao je uspjeh svakom svojom ulogom. I dalje je jedan od najtraženijih glumaca, no gluma mu više toliko ne 'miriši'. Odbio je glavnu ulogu u filmu 'The Matrix' kojom bi zaradio više od 250 milijuna dolara, pišu <a href="https://usnewslatest.com/brad-pitts-refusal-to-participate-in-the-matrix-cost-him-250-million/" target="_blank">strani mediji</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve žene Brada Pitta</strong></p><p>Posljednjim pojavljivanjem u filmu 'Once Upon a Time in Hollywood' oduševio je redatelje koji su osim njega na snimanje pozvali i brojne druge glumce. Unatoč financijskoj prilici koju bi rijetko tko odbio, Brad je uzeo predah od glume.</p><p>Strani mediji pišu kako se posvetio vezi s njemačkom manekenkom <strong>Nicole Poturalski </strong>(27). Kao dodatan razlog naveo je kako se ne bi mogao zamisliti u takvoj ulozi i kako bi to mjesto trebao uzeti netko drugi. </p><p>Inače, prošle godine Brad je rekao kako se povlači sa scene te da se posvetio obiteljskom životu i radu na projektima.</p><p>- Stojim iza kamere na produkcijskoj strani i uživam u tome, ali radim sve manje i manje. Vjerujem da je ovo stvarno posao za mlađeg muškarca. Ne mislim da nema značajnih dijelova za starije likove već samo osjećam da je to prirodno. Postoji prirodna selekcija za sve - rekao je svojedobno Pitt za magazin <a href="https://www.eonline.com/news/1053820/brad-pitt-thinks-he-s-aging-out-of-hollywood-it-s-a-younger-man-s-game" target="_blank">GQ</a>.</p><p>Brad Pitt postao je slavan sredinom devedesetih godina, a 2014. je dobio Oscara za '12 godina ropstva'. </p>