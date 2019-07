Brad Pitt se razgolitio u filmu: 'Bolji si nego prije 20 godina'

Američki glumac Brad Pitt (55) u filmu 'Bilo jednom u Hollywoodu' utjelovio je lik Cliffa Bootha, a ovaj put izuzetno je oduševio ženski dio populacije.

U jednoj se sceni Brad nalazi na DiCaprijevom (44) krovu, kako bi popravio antenu. Brad tada skida majicu, a obožavateljice su svoje oduševljenje pokazale na društvenim mrežama. Govore kako glumac bolje izgleda nego kad je skinuo majicu za film Thelma & Louise iz 1991.

- Dovraga, Brad je znao da ne treba skinuti košulju kako bi popravio antenu, ali je to učinio zbog nas - samo je jedan od komentara obožavateljica.

Također, neke žene kažu kako nije pošteno da Brad Pitt tako izgleda s 55 godina, dok su druge priznale kako su samo uživale u sceni.

Prvi je put da ovo dvoje holivudskih zavodnika glume zajedno, a njihovu je suradnju i sam Quentin opisao kao najuzbudljiviji tandem nakon Roberta Redforda (82) i Paula Newmana.

Feeling so sad tonight for all the 55-year-old men who saw Once Upon A Time in... Hollywood tonight and eyeballed 55-year-old Brad Pitt and then had to like, try and fuck their wives