Brak i nakon 'Braka na prvu'! Mura i Marko o zarukama: Radi jedne stvari smo odmah kliknuli

'Hoćeš li se udati za mene', pitao je Marko svoju 'emisijsku suprugu' Muru Klaru nakon što su pročitali zavjete u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Ona je odmah pristala, čime su potvrdili da su u relativnom kratkom periodu odlično 'kliknuli' te da će se njihova veza nastaviti i nakon showa, kao što su mnogi gledatelji i pretpostavili.

- Osjećam se savršeno, predivno se osjećam. To je nešto posebno - rekla je Mura za RTL netom nakon zaruka. Ona i Marko otkrili su kako vjenčanje planiraju za godinu dana.

- Imala sam osjećaj da će me zaručiti, ali nisam mislila da će to biti u sociološkom eksperimentu. Svakako me ne iznenadio. Jednostavno to nisam očekivala. Kao iz stopa sam rekla 'da', nije bilo nikakvih sumnji. To sam iskreno i čekala - dodala je.

Za njih je ovo bilo vrlo zanimljivo putovanje, a ni Mura ni Marko nisu zapravo očekivali da će sve završiti pravim zarukama kada su se prvi put vidjeli. No, nije trebalo dugo da shvate da su zapravo dobili točno ono što su tražili. Marko je poručio kako su na odnosu radili od samog početka, a i dalje će raditi na njemu. Uz vjenčanje, razmišljaju i o djeci.

- To nam je bio i glavni klik, kada smo oboje shvatili da želimo imati djecu. Ne odmah, ali dok se sve posloži. Definitivno ćemo ih imati jednog dana! - rekao je.