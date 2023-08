Brak Kate i Williama nije tako idealan, ali svađe riješe brzo: Ne žale se, imaju samokontrolu

Kao i svaki bračni par, Kate (41) i njezin suprug, princ William (41), imaju probleme. Brak im nije savršen kako se na prvi pogled čini. Rekao je to britanski spisatelj Tom Quinn, autor knjige 'Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family' u razgovoru za Daily Express.

Tvrdi kako iza zatvorenih vrata, princ i princeza nisu idealan par. Međutim, posebni su po tome što znaju kako popraviti situacije u kojima se sukobljavaju, izjavio je Quinn prenoseći saznanje svog izvora iz Kensingtonske palače.

Pojasnio je da funkcionalni brakovi nisu pošteđeni različitih stavova i žustrih razmjena mišljenja zbog zamjeranja koje partneri neko vrijeme zatomljuju u sebi. No kad im se to dogodi, William i Kate znaju kako postići kompromis i učiniti brak još uspješnijim.

- Od ljudi s kojima sam razgovarao, svi tvrde da među njima nije tako mirno kako mislimo. Nije tako savršeno kako se čini. Ali, William je učio od svoje bake dok je Kate je vrlo dobra u tome da se ne žali - naveo je Quinn dalje.

Williamova baka, pokojna kraljica Elizabeta, bila je, kako se dodaje, sjajna učiteljica. Promatrali su je kako izvanredno vlada Ujedinjenim Kraljevstvom i svojom obitelji, a sada primjenjuju dragocjene lekcije.

- Oboje se dive vrlinama koje su pokojnu kraljicu učinile tako izvanrednim monarhom - objasnio je spisatelj.

Među njenim najvažnijim lekcijama je činjenica da se nikada ne smiju žaliti.

- Oni se vrlo, vrlo rijetko žale. A kada se to dogodi, uvijek to pokažu na odmjeren način - objasnio je Quinn.

Kad se posvađaju, pokažu što misle, ali uz puno samokontrole.