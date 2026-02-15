Grupa Lelek nakon pobjede: 'Iza nas stoji jako puno ljudi, ovaj je osjećaj nerealan. Ponosne smo'

Grupa Lelek s pjesmom “Andromeda” pobjednica je Dore 2026 . Pjesma “Andromeda” pobijedila je zbrojem glasova domaćeg i stranog žirija te gledatelja i slušatelja Hrvatske radiotelevizije, a bila je prva po glasovima žirija ( 77 bodova ) i prva glasovima publike (96 bodova), osvojila je ukupno 173 boda. Prestižnu statuu Dore, rad umjetnika Ivice Propadala uručio im je Marko Bošnjak, prošlogodišnji pobjednik.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Osjećaj je nerealan, stvarno nerealan. U meni prije svega vlada ponos. Ponos na našu ekipu i našeg menadžera kojeg ubrojimo u ekipu - poručila je članica Lelek na konferenciji za medije nakon što su proglašene pobjednicama.

- Trudile smo se i dale smo sve od sebe za ovo. Isplatilo se sve što smo radile - istaknule su. Jedna od članica, Inka, nije nastupala s grupom prošle godine na Dori. I ona je istaknula kako je jako ponosna na cijeli tim ljudi.

- Iza nas stoji jako puno predivnih i talentiranih ljudi - poručila je.

Foto: YouTube

Najmlađa Lelekica ima 19 godina. Ona je na konferenciji za medije također poručila da je jako ponosna i da joj je drago što su svi zajedno postigli ovakav uspjeh.

- Vi možda vidite 3 minute pjesme, iza tih minuta stoje mjeseci i mjeseci rada, pisanja, vježbanja... I zato sam jako zahvalna i ponosna na sve nas - rekla je.

Na pitanje novinara hoće li išta mijenjati za Beč, djevojke su rekle da sigurno hoće, no da još nisu razmišljale ni o Beču ni o pobjedi. 'Nismo još taj dio isplanirale', poručile su.

Na Eurosongu će se natjecati i grupa Leleka, iz Ukrajine. Na pitanje hoće li se publika zbuniti s dvije grupe sličnog imena, djevojke su kroz smijeh poručile da će 'dio glasova ići nama, dio njima'. Istaknule su i kako im se jako sviđa pjesma ukrajinskih predstavnika.

Foto: Screenshot

Na pitanje hoće li dio pjesme otpjevati na engleskom, djevojke su rekle da neće. 'Prošle godine smo dobile tu molbu da pjevamo na hrvatskom, ostat ćemo pri ispunjavanju te želje'. Što se tiče tematike njihove pjesme, rekle su kako ona može ići 'u dubinu' kod strane publike, ali i u budućnost jer je to pjesma o osnaživanju žena.

Istaknule su kako im je prva čestitala Stela Rade, a na pitanje kako će proslaviti - kažu da uopće o tome nisu razmišljale. Uskoro ih čeka još posla.

- Svim svojim profesorima se ispričavam jer neću biti na kolokvijima u svibnju, ali pisat ću ih naknadno - kroz smijeh je rekla jedna od njih. Istaknule su kako je teško uskladiti pet poslova i obaveza, ali da žele da ovo uspije.

- Prioritet je uvijek Lelek. Što god da je sad usput, posao... Lelek, pripreme - rekle su.