Brand se 2006. svađao s Rodom Stewartom: 'Mojoj kćeri si se upucavao?! Time se ne hvali!'

Komičar Russell Brand (48) optužen je za silovanje, seksualni napad i zlostavljanje četiriju žena, nakon čega su u javnosti počeli izlaziti brojni detalji o njegovim prošlim vezama i kontroverzni potezi.

Russell se tako godinama prije ovog skandala sukobio sa pjevačem Rodom Stewartom (78).

Bilo je to 2006. godine, tijekom dodjele nagrada GQ Man of the Year. Russell je osvojio nagradu, a tijekom svog govora se našalio na račun Stewarta i komentirao njegovu kćer Kimberley.

Foto: John Stillwell/PRESS ASSOCIATION

- Za Roda Stewarta koji me ranije ove godine napao zbog previše ženskarenja. Ali opet, upucavao sam se njegovoj kćeri - rekao je tada Brand. Stewart je istu večer osvojio nagradu, a nije se ustručavao javno prozvati komičara.

- Upucavao si se mojoj kćeri, zar ne? - rekao mu je pa ga pozvao da ustane. Russell je tada izjavio da je Kimberley izveo na jednu večer, a Rod ga je pitao: 'Jesi li se lijepo ponašao?'. 'Nikada nisam dotaknuo tu djevojku', odgovorio mu je Russell, a Stewart je ljutito nastavio razgovor.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

- Je*eno dobro da nisi. Ne smiješ doći ovamo i hvaliti se. Govorim ti ovdje kao otac - rekao mu je glazbenik.

Nakon svađe se Brand navodno ispričao Rodu, a čak su se i fotografirali zajedno tu istu večer. Ipak, čini se da mu glazbenik nije u potpunosti oprostio. Nešto kasnije su ga u intervjuu za Evening Standard pitali za mišljenje o komičaru.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

- Možda je dobar igrač, ali ne bi se trebao hvaliti. Ja nikad nisam. Russell je bio malo plašljiv otkad sam mu rekao svoje mišljenje - rekao je tada Rod.

Podsjetimo, komičar je optužen za silovanje, seksualni napad i zlostavljanje četiriju žena, a napadi su se dogodili u razdoblju od 2006. do 2013. godine, kada je Russell bio voditelj na BBC Radio 2 i Channelu 4. Jedna od žena tvrdi da je imala 16 godina kada su započeli vezu.

Brand se oglasio nakon optužbi i demantirao medijske navode inzistirajući na tome da su njegovi odnosi uvijek bili sporazumni. Ubrzo su na BBC-ju krenuli brisati njegove epizode, a Netflix je također uklonio njegovu emisiju 'Re:Birth'.