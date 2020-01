Branio Hrvate pa dobio šakama u glavu: 'Sprema se i tužba...'

U srpskom reality showu 'Zadruga' prije nekoliko dana došlo je do žestoke tučnjave. Prijatelj sudionice showa Ive Grgurić (26), Dino Subašić došao joj je u posjet, a nakon nekoliko minuta nastao je pravi kaos. Tamo se zakačio s Vladimirom Tomovićem, koje je već od prije poznat kao nasilnik iz realityja. Kontaktirali smo mladog Slavonca da nam ispriča kako se osjeća nakon što je postao viralan.

- Jedini cilj mog ulaska bio je taj da pružim podršku svojoj prijateljici koju neizmjerno volim. Teško mi je gledati nepravdu. Ne volim dvolične ljude, a Ivi svašta rade iza leđa i prave od nje nešto što nije. Predstavljaju je na ružan način, pišu laži, izmišljaju afere. Nije to zaslužila - rekao nam je Dino na početku intervjua.

Nas je zanimalo i kako je došlo do tučnjave te je li Dino namjerno provocirao.

- Svađa je započela jer je konstantno vrijeđao Zagreb, Hrvatsku i nogometne klubove. Vrijeđao je Ivu koja je moja slaba točka pa sam ga pitao ''Je li znaš što je kodeks navijača?''. S tom rečenicom sam mu htio dati do znanja da na nacionalnoj televiziji nema mjesta mržnji. Nisam namjerno provocirao, ali sam mu htio dati do znanja da nije uredu to što radi - kaže.

Nije očekivao udarce, ali, kako kaže, vidjelo se da je Vladimir spreman za tučnjavu.

- Primio sam nekoliko udarca. Tri u glavu. Rasjekao mi je usnu, ali brzo su stigli zaštitari i spriječili katastrofu - otkrio nam je Dino koji je odmah nakon izlaska iz Zadruge posjetio bolnicu. Treba obaviti još nekoliko pretraga, a masnice su, kako kaže, vidljive.

- Dobio sam informacije da je istu večer napao jednog natjecatelja i 'zaradio' diskvalifikaciju. Majka mi je još uvijek u šoku - dodao je Slavonac.

Poruke podrške stižu sa svih strana, a Instagram mu je 'zatrpan' lijepim komentarima. Za većinu gledatelja, Dino je heroj koji se suprotstavio nasilniku. Otkrio nam je i da sprema tužbu protiv Vladimira.

- Spremam tužbu jer takvim ljudima poput Vladimira treba stati na kraj. Nije njemu mjestu u realityju jer to prate djeca koja imaju deset godina. Hvala svim ljudima na podršci - rekao je Subašić za kraj.

