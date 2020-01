Branitelji i Pume se bune: Zbog 'Generala' nismo mogli spavati

Pripadnici Puma s varaždinskog područja koji su sudjelovali u borbama kod Maslenice, ogorčeni su nekim scenama borbi u seriji General, a u kojima su i oni sudjelovali.

- U toj akciji nas je bilo oko 70, a u borbama za Drače bilo je 11 mrtvih, 21 ranjeni i 1 zarobljenik Robert Herkul Ula. Svaki drugi čovjek bio je ili ranjen ili mrtav. Od 4 tenka dva su bila pogođena i onesposobljena za daljnju akciju - kazao je Mirko Martinjak Zmija, koji je tada bio zapovjednik mehanizirane satnije. On je i vozio jedan od tenkova jer nisu imali vozače.

- Bilo je strašno u toj akciji. Imali smo puno ranjenih i poginulih. Rekao bih da su film i serija snimljeni na način ‘Mirko i Slavko’. Prikazi operacije uvredljivi su za stvarne sudionike, a način na koji su snimljeni vrijeđaju intelekt svakog hrvatskog branitelja.

U seriji jedino točan naziv operacije, ostalo je totalna glupost - rekao nam je Martinjak. Robert Herkov - Ula je također izuzetno ogorčen zbog nekih stvari u seriji i kako su one prikazane. Naime, kaže, scena vožnje četnika u tačkama je sasvim izokrenuta.

- Nitko nije vozio četnika u tačkama, kako je to prikazano u filmu. Mene su četnici vozili u tačkama i nije bilo nikakvog psa u blizini. Sve je počelo kada sam zarobio Slobodana Gagića, pripadnika Bijelih Orlova. On je pobjegao, a onda su mene zarobili četnici. Počeli su me tući, ali onda je došao Gagić i rekao da me puste jer sam mu spasio život. S njim sam i danas u kontaktu - rekao je Ula i nastavio:

- Nikog nisu pitali o stvarnim događajima kada su snimali film, pogotovo nas koji smo to proživjeli. Na našoj muci, oni zgrću novac. Preko 20 kilograma sam smršavio uz svakodnevnu blitvu i krumpir. Tamo sam proveo 82 dana, a onda sam 25. svibnja 1993. godine razmijenjen u Otočcu.

Nadalje se na razgovor nadovezuje Krasnodar Kišur koji ističe da je u filmu prikazana scena u kojoj je eksplodirao minobacač koji su tobože naši zarobili.

- Sve je izokrenuto. Niti je bio minobacač zarobljen, niti je bio 82 milimetarski kakav je prikazan u seriji. Minobacač je bio naš i bio je 120 milimetarski. Kad smo pucajući u akciji potrošili sve mine od 17 kg, onda smo dobili kineske od 22 kilograma. Minobacač je eksplodirao jer te mine nisu odgovarale - objasnio je Kišur.

Stvarni događaji se, kažu, ne podudaraju sa scenama iz filma, te smatraju da autentični događaji ne bi naštetili vrijednosti filma.

- Revoltirani smo s neistinama. Mi smo komentirali samo ono što je vezano usko uz nas, a o ostalom ne bismo govorili. U filmu su stvarna samo imena Gotovina i Bobetko. Na filmu se i puši, a Bobetko je to najviše branio. Nije podnosio pušenje. U filmu se jednostavno sprdaju tijekom razgovora četnika u tačkama - slažu se sva petorica naših sugovornika.

Dodali su kako ih nitko ništa nije pitao dok se snimao film, a dirali su kažu, u njihove rane. Herkovu je sin iz Irske u 4 sata noću poslao poruku kad je vidio seriju i četnika u tačkama. Pitao ga je “tata jesi li ti taj četnik, a on mu je odgovorio:

- Nisam sine, ali taj u tačkama bi trebao biti ja - rekao mu je.

Dva dana nije spavao zbog toga. Toliko je bilo kažu stvarnih događaja i živih svjedoka po kojima se mogao snimiti film ili serija.

Smeta ih i što nigdje nema u tim scenama u kojima su oni doživjeli stvarne događaje, nikakvih obilježja Puma.

