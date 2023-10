Brankica ljubomorna na Ružu, a Miroslav je dočekao djevojke: 'Mislim da mu se ne sviđamo...'

Anita Martinović najavila je pravo iznenađenje. I preostala trojica farmera, Miroslav Dekalić, Tihomir Petrović i Jožef Mastnak dobili su dovoljan broj pisama kako bi nastavili svoju ljubavnu potragu u 'Ljubav je na selu'. No Tihomir je u međuvremenu našao svoju odabranicu pa je odustao od showa.

Anita je bila spremna dočekati Miroslavove djevojke, a prva joj se pridružila Perka u zanimljivoj modnoj kombinaciji.

Foto: RTL

- Željela sam ostaviti dobar dojam. Čula sam da je on miran i onda me to privuklo kod njega - poručila je.

Perka Šipura ima 41 godinu i dolazi iz Požege, no radi u Austriji kao njegovateljica. Iza nje je jedan brak iz kojeg ima 20-godišnju kćer.

Foto: RTL

- Nisam pravu ljubav iskusila, što se toga tiče, nemam sreće - poručila je.

Miroslavu stiže i 37-godišnja Siščanka Jasmina Bosančić koju je farmer Ante izbacio na prvim spojevima, a sada će u Bjelovaru pokušati pronaći svoju sreću. Jasmina je po struci administrativni tajnik, a u slobodno vrijeme bavi se pisanjem i posebno voli

psihološke drame. Za sebe kaže da je vrlo skromna, jednostavna i ozbiljna.

Foto: RTL

- U životu mi fali jedino ljubav. Miroslav je izgledao skromno, vidjelo se da je vrijedan i da je jednostavan - poručila je.

Miroslavu je pisala i 39-godišnja Dragana Krupljanić iz Zagreba, taksistica koju su gledatelji imali prilike upoznati u prošloj, 15. sezoni na farmi mladog Hrvoja.

Foto: RTL

- Privukao me njegov izgled. Ne bojim se biti na selu - kazala je.

I na Mijinoj farmi uslijedio je šok kojemu se baš nitko nije nadao – u njegovo dvorište ušetala je nova kandidatkinja Ruža Pejić.

Foto: RTL

- Malo jače iznenađenje - komentirao je Mijo, dok je Ruža dodala kako je smatrala da mu na imanju nedostaje još jedna prava crnka.

- Po njegovom opisu ja mislim da je on čovjek za mene i ja žena za njega - dodala je, iznenadivši ga i činjenicom da je – bajkerica!

- Inače sam borbena žena, borim se za sve pa tako i za partnera. Spremna sam nokte čupati, perike, oči i sve život.

Foto: RTL

Mijo je odmah zagrlio novu gošću, a Brankica je priznala da je ljubomorna:

Foto: RTL

- Došla je kao test između mene i Mije!

U Požegi kod Branka Jadranka je i dalje iskazivala nezadovoljstvo seoskim životom koji joj je bio – dosadan, jer ona je navikla na grad. Branko je svoje dame postrojio i ispitao ih o dojmovima s njegove farme, a zatim je stiglo vrijeme da jednu od njih pošalje kući.

Odabrao je upravo Jadranku, koja je još jednom i pred njim ponovila kako se ne osjeća da ovdje pripada.

Foto: RTL

- Bit će mi drago što je otišla, ima jako negativnu energiju - poručila je Riva.

Foto: RTL

Ivan je svojim curama pripremio još jedno adrenalinsko iznenađenje, vožnju kanuom. I dok su veslali, pojavio se još jedan kanu, u kojem se nalazila Vesna – kandidatkinja koju je tik prije odlaska na imanje izbacio Mijo, no koja je na prvom tulumu sezonu već ljubila mlađahnog Ivana.

Foto: RTL

- Ne mogu reći da mi se ne sviđa, mlad, simpatičan, zgodan. Da se malo bolje upoznamo - poručila je, iznenadivši sve.

Foto: RTL

- Baš mi je drago - poručio je farmer, dok je Vesna smatrala da su cure malo ljubomorne na nju.

I na Stjepanovo imanje stigla je nova gošća. Sa svojom harmonikom ušetala je Ljubica, koju je na prvim spojevima izbacio Branko.

Foto: RTL

- Sviđao si mi se i pismo sam ti napisala. Anita mi je rekla da dođem kod tebe - poručila mu je Ljubica, a Ranka, Blanka i Bahra prilično su se šokirale.

Foto: RTL

Na Pelješcu kod Ante Milena i Lena opet su zamjerile Klari što je izbjegla još jedno pripremanje večere i za to se vrijeme samo sređivala.

Foto: RTL

- U tom trenutku sam se samo htjela osjetiti seksi, da sam to ja, da imam taj centar pažnje - poručila je Klara.

A na Radinoj farmi sukob među damama. Ines je Amri zamjerila što iza sebe nije počistila kupaonicu. Iduće jutro Radoslav je svoje kandidatkinje probudio u cik zore, a onda ponovno napustio kuću, iako je obećao da će više vremena provoditi s njima.

Foto: RTL

- Od njega možeš svašta očekivati, ali ne i da će ispoštovati dogovor - poručila je Suzana.

- Sve smo se nadale da će se promijeniti, ali opet ništa od toga - Irena se složila.

Stiglo je vrijeme da farme Miroslav Dekalić upozna svoje dame, a podršku mu je dala Anita Martinović:

- Srce mi kuca sto na sat.

Foto: RTL

Dragana mu se svidjela na prvu, dok ga je Perkina visina malo iznenadila:

- Nekako sam se i uplašio.

Foto: RTL

- Mali je dosta, ne mogu se zamisliti s manjim muškarcem - i ona je zamijetila.

- Bio je u strahu, pokisao i mislim da mu se ne sviđamo nijedna - Dragana je komentirala.

Mijo je svoju novu kandidatkinju Ružu odmah odlučio provozati na svom motoru.

Foto: RTL

- Sad je red na nju da pokaže tko je i kakva je - Ksenija je poručila.

- Ja od muke ne mogu gledati. Crknut ću od ljubomore dok Mijo ne dođe - Brankica nije bila sretna.

Radine cure iznenadile su ga u njegovoj konobi i prigovorile mu da ih nije vodio na kupanje kako im je obećao, a on im je odmah zadao zadatak – pripremanje pizza.

Foto: RTL

- Riječ je riječ, a obećanje ludom radovanje - poručila mu je Amra.

A za kraj dana, i Branka je čekao iznenađenje – dolazak kandidatkinje Antonije, koju je odabrao, no koja je kasnila zbog privatnih obaveza.

Foto: RTL

- Sretan sam što je došla, očekivao sam je, super izgleda - srdačno ju je dočekao Branko.

- Mislim da ona nije nikakva konkurencija - Riva je poručila.

- Ako ona hoće, ja ću se boriti - poručila je Smilja, dok je Antonija poručila da neće slušati nikakve Smiljine naredbe.