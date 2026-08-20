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PROGOVARA O NASILJU

Branko Schmidt u Sarajevu predstavio dokumentarac o životu nepalskog dostavljača

Piše Stela Kovačević,
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Branko Schmidt u Sarajevu predstavio dokumentarac o životu nepalskog dostavljača
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Foto: Sarajevo Film Festival
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Kroz priču nepalskog radnika u Zagrebu film otvara pitanja diskriminacije, nasilja i položaja stranih radnika u Hrvatskoj, ali i regiji. Film se može pogledati na kanalima 24sata u subotu od 8 sati ujutro

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Kratkometražni dokumentarac "Ram Bhai" redatelja Branka Schmidta sinoć je na 32. Sarajevo Film Festivalu imao svjetsku premijeru. U ovom se dokumentarcu kroz priču nepalskog dostavljača hrane u Zagrebu otvaraju pitanja položaja stranih radnika, diskriminacije i nasilja s kojima se suočavaju.

Foto: Sarajevo Film Festival

U središtu filma je Ram, nepalski radnik koji u Zagrebu radi kao dostavljač hrane. Kroz njegovu priču redatelj Branko Schmidt progovara o položaju migrantskih radnika u Hrvatskoj, ali i regiji.

Foto: Sarajevo Film Festival

Nakon projekcije redatelj je rekao da ga rastužuje način na koji se u Hrvatskoj odnose prema stranim radnicima te kako se na ovaj film odlučio nakon što je na televiziji vidio prilog u kojem je grupa mladića napala dostavljača hrane.

- Osjetio sam ogroman bijes zbog nepravde i odnosa prema ljudima bez kojih danas ne bi mogla opstati hrvatska ekonomija, posebno turizam i građevinski sektor - izjavio je redatelj pa dodao kako je 'htio da kroz njegove oči uđemo u njegov život i da osjetimo kako oni žive i na koncu što doživljavaju na cesti'.

Foto: Sarajevo Film Festival

Napomenuo je da je svjesno izostavio temu odnosa poslodavaca prema stranim radnicima, jer je kaže, ocijenio kako bi to zahtijevalo znatno duži igrani ili dokumentarni film.

Film se može pogledati na kanalima 24sata u subotu, 22. kolovoza od 8 sati ujutro.

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