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FOTO Sandra Bagarić u toplesu

Upila sam toliko sunca da ću cijelu godinu isijavati toplinom, poručila je operna pjevačica Sandra Bagarić (52) s plaže. Prepustila se sunčanju u toplesu, a na sebi je imala samo narančasti donji dio bikinija. Smjestila se na ručnik tik uz more, leđima okrenuta objektivu, dok joj je kosa padala preko ramena i leđa
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FOTO Sandra Bagarić u toplesu
'Ne samo da zna da pjevati ,zna se i sunčati', Bravo generacijo! Ma kakve ove sve influencerice, nema nitko ljepša leđa na plaži od Sandre', Sandra, okreni se', pisali su joj pratitelji na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
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'Ne samo da zna da pjevati ,zna se i sunčati', Bravo generacijo! Ma kakve ove sve influencerice, nema nitko ljepša leđa na plaži od Sandre', Sandra, okreni se', pisali su joj pratitelji na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
Komentari 22

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