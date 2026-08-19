VRUĆI KADROVI FOTO Sandra Bagarić u toplesu

Upila sam toliko sunca da ću cijelu godinu isijavati toplinom, poručila je operna pjevačica Sandra Bagarić (52) s plaže. Prepustila se sunčanju u toplesu, a na sebi je imala samo narančasti donji dio bikinija. Smjestila se na ručnik tik uz more, leđima okrenuta objektivu, dok joj je kosa padala preko ramena i leđa

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