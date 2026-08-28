Branko Schmidt za 24sata o Ramu: Obitelj mu je dobro, ali tužan je zbog tragedije...

Prizori iz Nepala i Tibeta lede krv u žilama, izazivaju neopisivu tugu, te scene nije lako gledati. U katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile granicu Nepala i kineske autonomne regije Tibet poginulo je najmanje 165 osoba, a više od 1300 ljudi smatra se nestalima. Spasilačke službe tragaju za preživjelima, dok stručnjaci upozoravaju da bi ostaci ledenjaka, čije je pucanje izazvalo katastrofu, mogli pokrenuti novi razorni val.

Redatelj Branko Schmidt prošloga je tjedna na Sarajevo film festivalu ima premijeru kratkometražnog dokumentarca "Ram Bhai" (kao i "Bro Ram" ili "Brat Ram"). U ovom se dokumentarcu kroz priču nepalskog dostavljača hrane u Zagrebu otvaraju pitanja položaja stranih radnika, diskriminacije i nasilja s kojima se suočavaju. U središtu filma je Ram, Nepalac koji u Zagrebu radi kao dostavljač hrane.

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- Njegova je obitelj dobro, oni žive na drugom kraju Nepala. Ima u toj pogođenoj regiji nekoliko prijatelja i rođaka, čuo se s njima i kažu mu da su prizori strašni. Rekli su mu kako je bujici do njihova grada trebalo čak 45 minuta, ali kako je to bilo u vrijeme ručka i odmora mnogi nisu vidjeli što im dolazi - prenio nam je Branko Schmidt pa nastavio:

- Tamo su prizori strašni, kaže da pronalaze dijelove tijela. Strašno je to, velika tragedija.

Phurba se prošloga tjedna bezbrižno šetao crvenim tepihom u Sarajevu, dobio aplauz publike nakon filma i cvijeće, sudjelovao na panelima, a sad strahuje za svoj narod.

- Tužan je zbog strahote. Nada se da će mu se uskoro ovdje pridružiti i supruga, to mu je velika želja - rekao je Schmidt.

A život filma kreće dalje. "Brat Ram" imat će hrvatsku festivalsku premijeru na DokuArtu u Bjelovaru u listopadu. Film je nastao jer ga je rastužio odnos prema stranim radnicima u Hrvatskoj. Schmidt je na to reagirao, rezultat je ovaj film.

- Osjetio sam golemi bijes zbog nepravde i odnosa prema ljudima bez kojih danas ne bi mogla opstati hrvatska ekonomija, posebno turizam i građevinski sektor - izjavio je redatelj.

Svjesno je, kaže, izostavio temu odnosa poslodavaca prema stranim radnicima jer je, kaže, ocijenio kako bi to zahtijevalo znatno dulji igrani ili dokumentarni film.

Prije toga Schmidt će se posvetiti čitanju scenarija pristiglih u HAVC (Hrvatski audiovizualni centar).

- Do prosinca ću biti u 'karanteni' i čitati. Najavljeno je oko 260 scenarija - otkrio nam je Schmidt.

U međuvremenu bi trebao početi pripremati i igrani film o Krunoslavu Kići Slabincu, koji je preminuo 2020. godine.

- S Dubravkom Boušom počet ću raditi na radnoj verziji scenarija - dodao je Schmidt.