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Nije J.Lo džabe išla u teretanu

Tko rano rani, dvije sreće grabi, a Jennifer Lopez (57) očito uz njih grabi i utege. Dok bi mnogi u ranim jutarnjim satima još pregovarali s alarmom, J.Lo je već odradila trening u Santa Monici i iz teretane izašla s kavom u ruci.
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*EXCLUSIVE* Jennifer Lopez hits the gym in an all black workout look
Za jutarnju rundu nije komplicirala. Odjenula je usku crnu majicu kratkih rukava i tajice koje nisu skrivale rezultate njezine dugogodišnje discipline, a sportsko izdanje upotpunila je bijelim tenisicama, visokim čarapama i sunčanim naočalama. | Foto: BUFR, SPOT
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Za jutarnju rundu nije komplicirala. Odjenula je usku crnu majicu kratkih rukava i tajice koje nisu skrivale rezultate njezine dugogodišnje discipline, a sportsko izdanje upotpunila je bijelim tenisicama, visokim čarapama i sunčanim naočalama. | Foto: BUFR, SPOT
Komentari 4

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