Nije J.Lo džabe išla u teretanu

Tko rano rani, dvije sreće grabi, a Jennifer Lopez (57) očito uz njih grabi i utege. Dok bi mnogi u ranim jutarnjim satima još pregovarali s alarmom, J.Lo je već odradila trening u Santa Monici i iz teretane izašla s kavom u ruci.
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Za jutarnju rundu nije komplicirala. Odjenula je usku crnu majicu kratkih rukava i tajice koje nisu skrivale rezultate njezine dugogodišnje discipline, a sportsko izdanje upotpunila je bijelim tenisicama, visokim čarapama i sunčanim naočalama.
| Foto: BUFR, SPOT
Za jutarnju rundu nije komplicirala. Odjenula je usku crnu majicu kratkih rukava i tajice koje nisu skrivale rezultate njezine dugogodišnje discipline, a sportsko izdanje upotpunila je bijelim tenisicama, visokim čarapama i sunčanim naočalama. |
Foto: BUFR, SPOT
Za jutarnju rundu nije komplicirala. Odjenula je usku crnu majicu kratkih rukava i tajice koje nisu skrivale rezultate njezine dugogodišnje discipline, a sportsko izdanje upotpunila je bijelim tenisicama, visokim čarapama i sunčanim naočalama.
| Foto: BUFR, SPOT
Iza takve forme ipak ne stoji samo dobra genetika. Lopez već godinama ozbiljno trenira, a posljednjih godina posebno se posvetila dizanju utega.
| Foto: SPOT, BUFR
S težim treninzima krenula je tijekom priprema za film 'Hustlers', a s vremenom joj je cilj postao zadržati mišićnu masu i snagu.
| Foto: BUFR, SPOT
Njezin trener Dodd Romero ranije je otkrio da na treninzima radi sve od sumo čučnjeva i iskoraka do vježbi za trbuh, dok s trenericom Tracy Anderson prolazi dinamične serije za noge i stražnjicu, nerijetko i s dodatnim opterećenjem.
| Foto: Instagram
J.Lo više ne vjeruje u sate provedene u teretani samo radi reda.
| Foto: instagram
Kad ima 40 minuta, želi da svih 40 nešto vrijedi. A sudeći po prizoru iz Santa Monice, nije džabe ustala ranije.
| Foto: instagram
Foto PROFIMEDIA
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Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto MARK BLINCH/REUTERS
Foto CARLOS BARRIA/REUTERS
Foto MARK BLINCH/REUTERS
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
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Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram/Schreenshoot
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Foto Allison Dinner
Foto RONDA CHURCHILL/REUTERS
Foto Mike Blake
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Mike Blake
Foto DANIEL COLE