Brat Ive Radić ostao bez noge u prometnoj nesreći: Cijeli život ću biti zahvalna što je preživio

Jučer je bio jedan od najtežih dana u mom životu - napisala je Iva Radić na svom Instagramu nakon što je njen mlađi brat Sebatian u prometnoj nesreći u Rovinju izgubio nogu.

- Od trenutka kada sam saznala za tešku nesreću svog mlađeg brata, jedino što sam mogla bilo je klečati i moliti Boga da mu podari milost i sačuva mu život - napisala je poduzetnica i bivša manekenka dodavši da će zahvalnost što je Sebastian preživio, nositi u sebi do kraja života.

Foto: Instagram

- Sve izazove koji su pred njim i pred nama, kao obitelj, prihvaćam sa željom da mu zajedno olakšamo svaki korak njegovog novog puta. Bit ćemo njegova snaga dok god nas bude trebao - napisala je Iva i dodala da je ponosna na brata koji je 'dobio novu priliku za život i odlučio ju zagrliti'. Podijelila je i objavu svog brata u kojoj se Sebastian zahvalio svima na podršci i rekao kako se ne predaje.

- Ostao sam bez noge, ali nisam ostao bez volje, bez glave, bez srca, bez ljudi oko sebe. Nije kraj svijeta, samo nova verzija mene - napisao je Sebastian.

Iva se u objavi zahvalila 'Bogu i svim anđelima' koji su bili uz njenog brata, djelatnicima Hitne službe, liječnicima, prijateljima te slučajnoj prolaznici koja je prva Sebastianu priskočila u pomoć.

Foto: Instagram

- Anđeli zaista postoje. Bila je to žena iz Slovenije koja se sasvim slučajno našla na mjestu nesreće i zaustavila krvarenje nasred ceste, bio je to helikopter koji je stigao kao Božji odgovor na naše molitve, bila je to brza intervencija hitne pomoći, liječnici i medicinsko osoblje, prijatelji koji su bili na telefonu - napisala je i dodala kako je 'hvala' premala riječ te da će zahvalnost prema svima koji su bili tu za njenog brata i obitelj zauvijek osjećati zahvalnost. Zamolila je sve koji poznaju Slovence koji su prvi Sebastianu priskočili u pomoć, da joj se jave, kako bi im se obitelj osobno zahvalila, te je uputila apel motociklistima.

- Dragi ljudi, parkirajte svoje motore u garaže. Oni vode jednom nogom na drugi svijet. Mi smo blagoslovljeni i zahvalni na životu.