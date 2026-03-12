Iva Radić više nije direktorica Journala: 'Izvlačili su novac! Ovo nije kraj, borba tek počinje'

Nekadašnja manekenka Iva Radić u četvrtak je otkrila da više nije direktorica društva Journal Media d.o.o. Na toj je poziciji bila proteklih 11 godina. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

"Dragi svi, prije svega partneri, klijenti , agencijaši, vanjski suradnici kao i svi prijatelji Journal.hr portala. Kao osnivačica portala Journal.hr te suvlasnica društva Journal, trgovina in storitve u Sloveniji uz Xingbing Shia i kao dosadašnja direktorica društva Journal Media d.o.o. u Hrvatskoj, ovim putem obavještavam javnost da s današnjim danom više nisam direktorica društva Journal Media d.o.o. Prema dosad utvrđenim činjenicama, postoji osnovana sumnja da je skupina fizičkih osoba, rodbinski povezanih s drugim suvlasnikom društva Journal, trgovina in storitve iz Slovenije, a od kojih je jedan od njih zaposlenik Journal Media d.o.o., kao i s njima povezana tri društva sudjelovala su u radnjama kojima su na ne zakonit način iz društva Journal media d.o.o. u Hrvatskoj izvlačena financijska sredstva na nezakonit način. Te osobe su od 2015. godine, a uz moje puno povjerenje, vodile financijsko poslovanje, računovodstvene i knjigovodstvene usluge cjelokupnog poslovanja povezanog s portalom Journal Media d.o.o.

Prije više od godinu i pol dana, zbog sumnji u nepravilnosti u poslovanju, prvobitno sam upozorila, suvlasnika Xingbing Shia te sve navedene koji su vodili knjigovodstvo i računovodstvo te odmah zatražila traženu dokumentaciju, no neuspješno sve do dana današnjeg. Samoinicijativno sam angažirala ovlaštene financijske sudske vještake koji su utvrdili ozbiljne nepravilnosti koje upućuju na osnovanu sumnju u počinjenje niza kaznenih djela protiv gospodarstva na štetu društva. Povodom navedenog obratila sam se i nadležnim tijelima te pokrenula potrebne sudske postupke. Također, prošlog ljeta, nakon utvrđenih nepravilnosti, promijenila sam knjigovodstveni i računovodstveni servis kojem do danas nije dostavljen poslovna dokumentaciju za razdoblje u kojem su njihovi prethodnici vodili poslove, što samo po sebi upućuje na moguće pokušaje zataškavanja i potencijalna krivotvorenja. Istodobno, uočene su dodatne radnje koje upućuju na moguće pokušaje prikrivanja nezakonitih aktivnosti, uključujući radnje koje upućuju na uklanjanje ili brisanje poslovne komunikacije te postupke koji mogu biti štetni za društvo", napisala je Iva pa dodala:

"Nažalost, zbog radnji trećih osoba koje su onemogućile uobičajeno poslovanje portala, već su jučer morale biti obustavljene ugovorene kampanje na digitalnim kanalima - nešto što se u deset godina postojanja Journala nikada nije dogodilo. O svemu sam već pravodobno obavijestila većinu partnera, klijenata i suradnika, a ovom izjavom želim informaciju podijeliti i sa svima do kojih možda još nije stigla. Kao suvlasnica društava i dalje ću poduzimati sve raspoložive pravne korake radi zaštite imovine društava i interesa svih suradnika i osoba koje su s društvima poslovno povezane i kojima je Journal bio više od običnog posla. Strast bez radnog vremena. Borba za projekt koji sam stvorila tek počinje. Ovaj status bit će na snazi do završetka procesa uređenja suvlasničkih odnosa. I dalje sam suvlasnica društva Journal, trgovina in storitve u Sloveniji, koje je vlasnik svih platformi, a ova odluka ni na koji način ne utječe na poslovanje Journal Srbija. Zbog istrage i pravnog procesa zasad neću davati dodatne izjave na ovu temu. Ne mogu vam opisati koliko meni i cijelom timu koji je stvarao Journal znači svaka vaša poruka podrške, svaki lajk i svako srce kroz svih, sada već 11 godina našeg rada. Hvala vam od srca - ulijevate mi snagu koja je meni i mom timu sada najpotrebnija.

Djevojke, volim vas i ponosna sam na svaku od vas. Prošle smo zajedno puno, ali jedno se nikada nije promijenilo - uvijek smo radile pošteno, časno, pravično i ljudski. I takve ćemo i ostati. Istinu je dovoljno reći jednom. Naša djela govore. Glavu gore. Ovo nije kraj, nego početak jednog novog poglavlja. Pratimo se. I čekajte moje nove projekte."