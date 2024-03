Brat princeze Diane: 'Učiteljica me seksualno zlostavljala! Bili smo zatvorenici koje su bičevali'

Britanski pisac i povjesničar Charles, IX. grof Spencer (59) mlađi je brat neprežaljene princeze Diane. Iza sebe ima sedam knjiga, od kojih su neke i bestseleri. No njegova biografija "A very private school", koja je izašla u utorak, dignula je buru i uzdrmala engleski školski sustav te će vjerojatno nadmašiti sve što je dosad napisao jer Charles prvi put piše o seksualnom zlostavljanju koje je doživio kao učenik elitnog internata za dječake. Spencer je s osam godina zlostavljan u školi Maidwell Hall u Northamptonu, a imao je 42 godine kad je prvi put rekao drugoj osobi da je bio žrtva predatora. Bio je to terapeut s kojim je radio nakon što je, kako je rekao u intervjuu za Fox News, dotaknuo dno.

Foto: Profimedia

- Terapeut je svakom od nas rekao: 'Šapnite mi neku tajnu koju nikome nikad niste otkrili'. Ja sam mu šapnuo da su me seksualno zlostavljali kako dijete, da me zlostavljala odrasla osoba. Sjećam se da je bio potpuno šokiran, a kroz posao se naslušao svega. Kasnije me odveo na stranu i rekao da su to vrlo ozbiljne stvari - otkrio je Spencer.

U američkoj emisiji "Today" Charles opisuje svoje školske kolege kao "zatvorenike i pljenove zlih ljudi", a kaže da je od svih bio najgori tadašnji ravnatelj John Alexander Hector Porch.

Foto: Privatni album

- Ravnatelj je, po mom mišljenju, bio pedofil i sadist. U školi je radio ili s ljudima koji su se slagali s onim što je radio ili koji su o tome šutjeli - kaže Spencer. Porch bi prisilio mlade dečke da spuste hlače i rublje i legnu mu u krilo kako bi ih bičevali. Ponekad im je pritom milovao genitalije, a mnogi od dječaka odabranih za premlaćivanje bili su isti fizički tip, "tip koji se ravnatelju sviđao".

Bičevali šibama, papučama...

- Volio je atletske dečke, a volio je i plavokose - prisjeća se. Grof je rekao da ga Porch nije bičevao, ali da je bio izložen drugim oblicima brutalnosti ravnatelja, čije je "uobičajeno oružje" bila papuča. U školi su bila 72 dječaka, a dnevno bi barem šestorica dobila batine. Spencer je intervjuirao mnoge bivše kolege dok je radio na knjizi.

Foto: Privatni album

- Bičevali su ih šibama te kad bi se tuširali nakon tjelesnog mogli ste vidjeti krv. Sreo sam kolegu koji i danas ima ožiljke od bičevanja, a posljednji put je bičevan 1977. - kaže Spencer. Sjeća se kako ga je jedan profesor često tukao.

Učiteljica ga je dirala po intimnim dijelovima tijela

- Tukao bi me, a onda bi prstenom pečatnjakom napravio rez na mom tjemenu, tako da mi je curila krv pa bi nastala krasta - kaže Spencer. U dobi od 11 godina Spencera je seksualno zlostavljala pomoćna učiteljica, mlada žena u ranim 20-ima. U knjizi ne spominje njezino ime, no govori kako je zlostavljala i druge dječake u dobi do 13 godina.

- Počelo je tako što bi ona dolazila nakon što bi se u spavaonici ugasila svjetla i svakom dječaku koji bi se probudio davala bi kolačiće, grožđe i slično - otkriva Spencer. S vremenom je počela dolaziti do Spencerova kreveta kad su drugi spavali, ali ne kako bi mu donijela grickalice. Ona bi ga ljubila. Strastveno.

- Da sam imao 17, 18, bila bi to druga stvar. Ali imao sam 11 godina. Bilo je užasno - prisjeća se. Učiteljica ga je dirala po intimnim dijelovima tijela i prisiljavala ga da dodiruje njezine. Spencer je u knjizi naziva "majstoricom manipulacije".

Nevinost izgubio s 12 godina

Zlostavljanje ga je, kako kaže, natjeralo da izgubi nevinost plativši prostitutku kad je s majkom bio na putu u Italiji. Imao je 12 godina. Spencer je prije nekoliko godina unajmio privatnog istražitelja da istraži njegovu zlostavljačicu. Iako je tad još bila živa, smatrao je da će mu biti "previše" ako se suoči s njom. O zlostavljanju se u školi nije govorilo. Dječaci su jedanput na tjedan mogli slati pisma roditeljima, a prije toga bi ih profesori pročitali.

Foto: Profimedia

- Profesori su nam poručivali: 'Ne pokazujte emocije i ne govorite o tome što se događa u Maidwellu' - kaže Spencer.

Sestre ništa nisu znale

Charlesa su s osam godina poslali u elitni internat za dječake, dok su njegove tri starije sestre, Sarah (68), Jane (67) i Diana, bile u različitim internatima za djevojčice.

- Smatralo se to neophodnim jer su to mjesta gdje vaša djeca susreću prave ljude. Ta privilegirana djeca se upoznaju, stvore veze do kraja života. No to ima svoju cijenu. Istrgnu vas iz obitelji i postoji golema vjerojatnost da ćete biti žrtva prilično brutalnog ponašanja prema vama. Ipak, smatralo se, a vjerujem da se još tako misli među višim klasama u Engleskoj, da je to u redu. Em se ne morate baviti djecom, možete nastaviti sa svojim ugodnim životom, em će dijete nakon škole imati veliku prednost u smislu društvenog prihvaćanja i mreže prijatelja što će im osigurati brojne povlastice u životu - opisao je sustav za Fox News.

Foto: Profimedia

Televizija NBC je objavila kako su iz škole obavijestili vlasti koje istražuju moguće zločine protiv djece. Također su potaknuli bivše studente sa sličnim iskustvima da se jave. Prema britanskom zakonu, nema zastare za silovanje i seksualni napad.

Spencer je na knjizi radio pet godina, a starijim sestrama Sarah i Jane rekao je istinu tek prije 18 mjeseci.

- One su bile šokirane - kaže Charles. Iako su se viđali samo tijekom školskih praznika, u djetinjstvu je bio jako blizak s Dianom, koja je od njega bila starija dvije godine. No ni njoj ni starijim sestrama nikad nije govorio o zlostavljanju.

- Ne sjećam se da smo ikad stvarno razgovarali o tome kroz što smo prolazili. Ne sjećam se da sam ikad razgovarao s njom o tome - rekao je grof za časopis People.

U internatu su zlostavljali i kralja Charlesa

Autori kraljevskih biografija smatraju da nijedan pripadnik plave krvi nije bio sretan što napušta palaču i odlazi u internat. U knjizi biograf Jonathan Dimbleby kralja Charlesa III. opisuje kao usamljenog dječaka koji je rijetko viđao roditelje jer ga je otac već s 12 godina poslao u strogi internat u kojem je dio djetinjstva proveo i princ Filip. Njegov otac je htio da Charles očvrsne, a on je mrzio tu školu.

Foto: Profimedia

Navodno su kralja u njoj zlostavljali školski kolege te je pet godina provedenih u njoj opisao kao odrađivanje zatvorske kazne.

Diana nije htjela da prinčevi idu u internate

Princeza Diana također nije voljela internate, a protivila se i da joj sinovi William i Harry budu tako daleko od kuće. Princ Filip je vjerovao da će dečki biti poslani u Škotsku, no to se nikako nije svidjelo Charlesu. Williama su s osam godina poslali u internat Ludgrove, za koji je Diana smatrala da je najbolji da zaštiti njezinu djecu od medijskih naslovnica koje su punili bračni problemi s Charlesom. Škola je bila udaljena 30 minuta od dvorca Windsor, a William je sobu dijelio s još četiri kolege. Iako mu je nedostajala mama, bilo mu je drago što je udaljen od kraljevske drame.

Foto: Profimedia

S 13 godina odlazi u internat Eton, Diana i Charles su već tad rastavljeni, ali ga dolaze s Harryjem ispratiti na prvi dan. Tri godine kasnije i Harry će mu se pridružiti u Etonu, iako nema dovoljno dobre ocjene za upis u takvu školu. Bivši batler pokojne princeze Diane, Paul Burrell, svojedobno je otkrio da se Diana nadala da princ Harry neće ići u Eton. Prema batleru, "Harry bi možda ispao drukčiji" da je njegova mama imala pravo glasa u vezi s tim, no princ Charles je odlučio da će oba sina pohađati Eton.

Harry je varao na ispitima

Diana je smatrala da je ta škola dobra za Williama, ali kako kaže batler, akademski preteška za Harryja. Princeza Diana je preminula 1997., a Harry je iduće godine trebao krenuti u srednju školu te iako nije imao ocjene za Eton, kraljevska obitelj je odlučila da braću ne razdvajaju. Navodno su profesori pomagali Harryju oko varanja na ispitima iz A razine likovne kulture.

Mlađi princ se u svojim memoarima "Rezerva" prisjetio odrastanja i obrazovanja u školi. Završio je na predmetu naprednog francuskog na kojem se očekivalo da ga svi tečno govore, no kod njega nije bio takav slučaj. Ipak, svi su pretpostavljali da je njemu francuski "u malom prstu". Molio je da ga premjeste na predmet za one koji lošije pričaju francuski. No ni to mu nije pomoglo da se osjeća kao da je Eton pravo mjesto za njega. Jednom ili dva puta se požalio učitelju ili kolegi učeniku da nije samo na krivom predmetu nego i na krivome mjestu.

Foto: Profimedia

"Uvijek bi mi rekli isto: 'Ne brini se, bit će sve u redu. I ne zaboravi da uvijek imaš brata ovdje!", ispričao je princ. No stariji brat William mu nije bio podrška na Etonu.

- Willy mi je rekao da se pretvaram da ga ne poznajem. 'Ne poznaješ me. I ja ne poznajem tebe'' - naredio mu je William, kako je otkrio Harry.

- Objasnio mi je da je posljednje dvije godine Eton bio njegovo utočište. Nije bilo malog brata da mu se prikrpa, da ga gnjavi s pitanjima, gura se u njegov društveni krug - napisao je princ.

Britanski mediji pišu kako će Williamova djeca, George, Charlotte i Louis, također pohađati internate jer tako tradicija nalaže, iako se možda kosi s moderniziranjem monarhije na kojoj rade princ i princeza od Walesa.