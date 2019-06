Bratoš: Kad pomislim na Đelu sjetim se lule, šarma, osmijeha

U Velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u 12 sati počela je komemoracija za skladatelja, dirigenta i gitaristu Đelu Jusića koji je preminuo u 81. godini krajem svibnja u Zagrebu. Među prvima su stigli pjevačica Zdenka Kovačiček (75) i dirigent Alan Bjelinski (54).

Na komemoraciji pokojnom skladatelja, dirigentu i gitaristu prvi je počast odao producent i glazbeni urednik Siniša Škarica (73).

Govor je započeo opasivajući život skladatelja od djetinjstva, a spomenuo je i sve njegove opuse stvaranja. Pjesme, kao i one skaldbe za filmove, te pjesme za druge izvođače - Terezu Kesoviju, Tomislava Ivčića, Gabi Novak, Zlatka Pejakovića, Nedu Ukraden kao i za ansamble i klape, trešnjevačke mališane, ali i mnoge druge.

- To je fascinantan broj imena, a ispred svega stoji mali Dubrovčanin - objasnio je Škarica i dodao kako je Đelo daroviti, vrijedni te velikan popularne glazbe.

- Dragi Đelo neka ti je vječna slava - zaključio je Siniša.

Na komemoraciji je govorila ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek (49) koja je kazala da se od Jusića oprašta kao ministrica, ali i kao Dubrovkinja koja je odrastala na njegovim pjesmama.

- Utemeljio je i vodio Dubrovačke trubadure. Dirljivo je bilo vidjeti i zbor koji se prije dva dana sastao kako bi odali počast ovom velikanu. Neizmjerno smo zahvalni da sve što je učinio za glazbu kod nas i u svijetu. Poštovana obitelji ako postoji utjeha to je glazba koja će uvijek ostati s nama - rekla je ministrica.

Govorio je i Niška Bratoš (59) koji je kazao da je 'glazba ta koja u sebi nosi oznaku svog porijekla, a istovremeno, ako je dobra, obilježava podneblje u kojem je stvorena'.

- Đelo je postao zvučni identitet grada Dubrovnika i u tom njegovu opusu je puno toga što je dao. Veliki grad uvijek čine veliki umjetnici i njegova djela i Đelo je to uvijek znao. On se vratio svom gradu kad je trebalo i ostao uz njega. Ako se pokušamo na trenutak sjetiti i zatvorimo oči prvo što vam padne na pamet su lula, šarm, vječni zarazni osmijeh, to je bio Đelo - rekao je Bratoš.

- Žao mi je što više neću imati priliku sjesti kod njega ujutro na kavu na najljepšoj terasi. Đelo može otići spokojan jer će zavijek ostati njegove note čak i kad dođu neke druge mandoline. U ovim teškim danima neka vam bude velika ponos na vašeg brata, djeda, oca - zaključio je Bratoš pokušavajući zadržati suze.

U čast Jusiću zasvirale su tri violine, kontrabas, dvije gitare, a ja jednom je bio i Bratoš.

Na komemoraciji bili su i Sanja Doležal (56), Sandra Bagarić (45), Miro Ungar (82), Zlatko Kranjčar (62), Tereza Kesovija (80), Ibrica Jusić (74), Ante Pecotić (49), te bliži prijatelji i obitelj.

Jusićev sin, Đelo, na Facebooku je zahvalio svima koji su bili uz obitelj te najavio kako će posljednji ispraćaj će biti u četvrtak, 6. lipnja u 13.35 u Krematoriju na Mirogoju gdje će 'po svojoj želji otac biti i sahranjen u obiteljskoj grobnici'.

Glazbena djela Đele Jusića izvodili su brojni domaći izvođači od kojih su neki Tereza Kesovija, Oliver Dragojević, Ibrica Jusić, Frano Lasić, Ivo Pattiera, Milo Hrnić...

Zabilježio je brojne uspjehe na Splitskom i Zagrebačkom festivalu sa skladbama 'Dalmatinski lero', 'Zapjevajmo prijatelji', 'Mladosti, moja lijepa radosti', 'Volim te budalo mala', 'Zagrljeni', 'La musica di notte', 'Stare ljubavi', 'Sinoć sam htjela' i druge.