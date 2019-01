Bratsko vođenje benda: Svađali bi se i da uvozimo usisavače

Više od 25 godina su na sceni, a soul im nikad nije dosadio. Nemoguće ih je zamisliti u drugom žanru. Soul Fingerse ćemo moći gledati na 14. dodjeli nagrade Ponos Hrvatske 1. veljače u zagrebačkom Plaza event centru.

- Soul je dio nas, to je strast, duh, ono što nam pokreće život. Teško da može biti dosadno - govori Denis Ahmetašević (50). Dijelili su pozornicu s Davidom Bowiejem, B. B. Kingom, The Blues Brothers Bandom i drugim velikanima, osvajali Porine...

- Nagrade su važne jer motiviraju. Bowieja, nažalost, nismo upoznali. B. B. King je veliki gospodin, a nastup pred Blues Brothersima bio je ostvarenje sna - kažu složna braća.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bratsko vođenje benda ima svojih prednosti, ali i mana. Iako se Denis i Haris vrlo dobro razumiju, dogode se i žustre rasprave.

- Mi bismo se vjerojatno posvađali i da uvozimo usisavače - šali se Denis. U vrijeme kad su počinjali, Zagreb nije bio osobito upoznat s tom vrstom glazbe. Velik utjecaj imale su tatine rock and roll ploče, ali i one izvođača s festivala u San Remu.

- Tu je bilo super glazbe, od najvećih talijanskih uspjeha do Charlesa Aznavoura - prisjeća se Haris. Nakon početnog upoznavanja sa svjetskim trendovima, poslije je bilo lako zaraziti se soul glazbom Jamesa Browna i Arethe Franklin na Blue Moonu u Kulušiću.

- Mnogo je godina prošlo. Da mogu, upisao bih si u radnu knjižicu zanimanje: ‘pjevač soula’ - dodaje Denis.

Status soula i funka u Hrvatskoj nije ih previše zanimao 90-ih, a u nekom svom svijetu žive i danas. Nastupaju puno u inozemstvu, a važan im je vizualni dojam.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Prihvaćaju nas dobro vani, ali i ovdje. Finese koje su nama važne - režija koncerta, kostimi, koreografija, te neke stvari u svijetu su na višoj razini - priča Denis.

Od 1992. djeluju kao tvrtka Soul Fingers d.o.o., a glazba je jedino čime se bave. Unatoč dugom stažu, prvu autorsku pjesmu napisali su tek prije pet godina.

- Ono što sami smislimo, aranžiramo, producirano, financiramo i plasiramo, to ćemo jesti. Nitko nam ništa ne daje, sve moramo izmisliti. To nas najviše pali i tjera dalje. Autorske pjesme su nas počele same nalaziti nakon dugo godina bavljenja glazbom. Kao da se radi o glazbenoj zrelosti, lakoći, pa i hrabrosti, a za to nam je trebalo vrijeme. Uskoro stiže i prva pjesma na hrvatskom jeziku - komentiraju braća.

Soulfingersi će na dodjeli nagrade Ponos Hrvatske nastupiti na temu filmske glazbe. Nagradu za hrabrost, nesebičnost i dobrotu i ove će godine dobiti 15 heroja 1. veljače u Plaza event centru.