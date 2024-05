'Bravo!': Druga pjesma Baby Lasagne pregledana je više od milijun puta, glazbenik ponosan

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, na Eurosongu je osvojio drugo mjesto i tako sjajno plasirao Hrvatsku nakon dugo vremena. Publiku je osvojio pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. No, glazbenik je prije ove uspješnice imao i druge pjesme, koje se nisu probile do široke publike. Lasagna se na svojim društvenim mrežama pohvalio kako je jedna danas prešla milijun pregleda.

Riječ je o pjesmi 'Don't hate yourself, but don't love yourself too much', koju je objavio sredinom prosinca 2023. godine.

- Hvala vam - kratko je napisao Marko.

Druga pjesma je 'IG Boi' te je i njoj porastao broj pregleda. Glazbenik ju je objavio u listopadu 2023. godine, a zasad ima više od 630 tisuća pregleda.

U pjesmi 'IG BOI', mladi glazbenik pjeva: 'I wanna be Instagram boy, I wanna be social media toy, I wanna be famous, great big star', što bi u hrvatskom prijevodu značilo: 'Želim biti Instagram dečko, igračka društvenih medija, slavna i velika zvijezda'.

Inače, pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' nedavno je završila među top 40 najboljih pjesama na britanskoj ljestvici. Njegova se pjesma trenutačno nalazi i na trećem mjestu 50 globalnih viralnih hitova na Spotifyu.

Osim toga, našao se i na top ljestvici švedske glazbene scene.