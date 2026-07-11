Brazilska manekenka poginula u padu sa 27. kata u Dubaiju

Brazilska manekenka i influencerica Kauana Bilhar (27) umrla je nakon pada s 27. kata nebodera u Dubaiju. Vijest je potvrdila njezina majka, Darla Bilhar, u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

- Nema riječi kojima bi se opisala čežnja koju si ostavila iza sebe. Danas više nisi uz mene, kao što sam sanjala, ali živjet ćeš u meni zauvijek. Beskrajno te volim, djevojčice moja. Do dana kada se ponovno sretnemo - napisala je shrvana majka. Manekenkina zaručnica Barbara Abrantes bila je s njom u trenutku pogibije, no kako prenose strani mediji, za sada nije jasno da li je njena smrt ubojstvo, samoubojstvo ili nesreća. Majka influencerice otputovala je u Dubai kako bi razgovarala s istražiteljima te dogovorila prijevoz tijela u Brazil gdje je manekenka provela nekoliko zadnjih mjeseci.