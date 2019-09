Brena danas angažira stilista, a nekad je sama kreirala odjeću

Pjevačica Lepa Brena (58) korzete je na pozornici nosila još 80-ih, puno prije svjetskih zvijezda. Krajem 70-ih pojavila se u vlastitim kreacijama koje je osmišljavala, a koje joj je šivala mama, profesionalna krojačica. Kao djevojka je bila svjesna da ima lijepo tijelo i nije se sramila pokazati ga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako je i danas, kada pjevačica i dalje osvaja zavidnom figurom. Nedavno je na društvenoj mreži najavila koncert kratkim videom, na kojem je odjevena u lepršavu minicu, koja je istaknula njezine vitke noge. Iskombinirala ju je s bijelim grudnjakom preko kojeg je stavila mrežastu, prozirnu majicu. Osim za odjeću, Lepa Brena pobrinula se i za šminku. Tako je iscrtala obrve, stavila srebrno sjenilo i svijetli ruž. Obožavatelji su pohvalili njezin izgled, govoreći kako se takva žena 'rađa samo jednom'.

Foto: screenshoot/Facebook

Brena je počela zarađivati sa samo 16 godina. Tada je imala 84 kilograma, bila je prekrupna, prejaka i odlučila je da mora smršaviti kako bi na sceni izgledala kako je zamislila.

- Nikad mi netko nije rekao da sam debela, ali shvatila sam da me ima. Pa sam svaki put kad bih slobodnim ponedjeljkom dolazila mami nosila skice kostima - ispričala je Brena.Mama joj je tad rekla nešto što je prati cijeli život.

- Centimetri otkrivenih bedara ne pokazuju seksualnost. Vulgarnost je izraz jedne žene, ali ti to nemaš u sebi pa možeš nositi i ovaj kostim. Ti to možeš nositi jer ti lijepo stoji i znaš kako se to nosi - rekla je pjevačica i dodala kako je s blagoslovom roditelja išla na nastupe u svojim krpicama i haljinama s resicama koje su postale simbol vremena. Sama je osmišljavala šljokičaste kostime, kratke suknjice i hlačice. Pjevačici modni časopisi nisu trebali jer si je do najsitnijeg detalja osmislila kostim, a mama je marljivo njezine ideje sprovodila u djelo.

Foto: Svet

- Ne znam ni sama koliko je bilo tih kostima. Nakupilo se, moja karijera traje od 80-ih. Godinama sam ih sve uredno skladištila kod mame u Brčkom i onda je netko provalio u stan pa nemam nijedan jedini kostim iz tog doba. Danas garderobu koju više ne nosim uglavnom darujem, jer da čuvam sve što sam ikad odjenula za scenu, trebalo bi mi milijun kvadrata - rekla je Brena.

Kaže kako njezin stil varira od dnevnog, poslovnog do scenskog, a njezina se odjeća mijenja u skladu s ulogama koje imam tijekom dana.

- Moja odjeća mijenja se u skladu s ulogama koje imam tijekom dana. Volim klasiku kad sam na prijamima i koktelima, jer to su trenuci kad je dress code unaprijed određen i nema prostora za razmišljanje što odjenuti kad se decentnost i elegancija podrazumijevaju - rekla nam je Brena. Za svakidašnju odjeću najdraže joj se uvući u traperice. Voli sportski stil, ali, ističe, i to ovisi kakvog je raspoloženja. Drage su joj i lepršave ljetne suknje te žarke boje, od kojih najviše voli narančastu.

Foto: Instagram

Priznala je kako u posljednje vrijeme često angažira stilista te mu dopušta da ju odjene kako ju on doživljava. Na početku karijere nije se bojala izaći na scenu u krznenom kupaćem kostimu ili korzetima kakve će desetljećima kasnije nositi Madonna i ekipa. Nosila je soknice na štikle, što su opet druge pjevačice nosile desetak godina kasnije.

- O mojoj scenskoj odjeći sad brine stilist i to mi puno olakšava posao. Bitno mi je da se u tome što nosim osjećam nesputano, da su to prirodni materijali koji sadrže elastin, da nemam ograničenja jer volim skakati na sceni, biti aktivna i pustiti da me ponese trenutak. Vrlo je važno da me ništa ne grebe i ne steže, tu cijenu mode nikad nisam mogla plaćati. Mora mi odgovarati sve, i materijal i njegova struktura - rekla je pjevačica. Ne zna reći koliko je u 35 godina karijere izdvojila za scensku odjeću, ali uvjerena je da bi za taj iznos mogla kupiti lijepu vilu. No iako djeluju glamurozno, mnogi su njezini kostimi zapravo bili jeftini. Visoka cijena, kaže, ne jamči kvalitetu pred kamerama.

Foto: Privatni album

Lepoj Breni ne sviđa se surovost današnje modne scene. Ako se, smatra, ne uklapate u određene standarde, veličine, obime grudi i struka, vi zapravo nemate što odjenuti jer su u drugim veličinama izbori prilično suženi. Ni za sav novac svijeta neće obuti neudobnu cipelu. Noga, kaže, trpi težinu cijeloga tijela i vrlo se odgovorno odnosi prema tome.

- S druge strane, cipele daju šik moment i zaokružuju vašu modnu priču. One nepogrešivo odaju imate li stila ili ne - kaže. Dodaje da ne zna koliko pari obuće ima doma. Među silnim štiklama nađe se i pokoji par tenisica. Cipele su njezina najveća strast, a na drugom su mjestu torbice.

- Volim kombinirati torbicu i jaknu, ta dva komada moraju pristajati jedan uz drugi, i to se pokazalo punim pogotkom u više navrata. Kroz život me vodi načelo ‘manje je više’, no ne i na sceni, gdje volim da se sve sjaji i šljašti - rekla je Brena.

Foto: Privatni album

Šljaštilo se, prisjeća se, i na glazbenom natjecanju Hit parada početkom 80-ih. Da bi se pokazala u najboljem svjetlu, po Brčkom je s mamom tražila materijale.

- Kupile smo lame, šljokice, napravile bermude i veliki grudnjak. Mama mi je kosu isplela u onih nekoliko pletenica. Redatelj Hit parade bio je Jovan Ristić i izbacio je moju snimku jer sam bila neprimjereno odjevena. Kao previše otkrivena. Mislim da sam bila odjevena u skladu sa svojim godinama. Imala sam samo 22, savršeno tijelo, skinula sam 16, 17 kila. Bila sam uvjerena, a i danas sam, da je to izgledalo fantastično - kaže Brena. I tad je, kao i danas, bila ispred svojega vremena. Nekad je prkosila pokazujući duge noge koje su zaludile cijelu bivšu zemlju, a danas je pak dama s puno stila.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':