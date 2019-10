Brena: 'Dvaput sam bila kod Babe Vange, sve mi je pogodila'

Folk pjevačica Lepa Brena (59) progovorila je o susretu s bugarskom proročicom, Babom Vangom, koja joj je prorekla neke od najznačajnijih životnih događaja, pišu srpski mediji. Priznala je kako je zbog svega doživljenog proročici jako zahvalna te joj i dan danas zapali svijeću.

- Saša Popović i ja smo zajedno otišli kod nje. Ona je bila slijepa žena i do nje se moglo doći samo preko bugarske vlade. Vanga je u to vrijeme znala za mene, čak je i u svojoj knjizi napisala odlomak o meni. Istaknula je da će 'visoka žena i lijepa žena, srebrnoplave kose, sletjeti s neba i da će ju Bugari voljeti kao što nikada nikog nisu voljeli'. To mi je zvučalo skroz apstraktno i nemoguće jer ja nisam bila osoba koja vjeruje u takva proročanstva. Međutim, kada se poslije sve obistinilo, shvatila sam da je ona najveća balkanska proročica. I danas joj zapalim svijeću i sjetim se njezinih riječi. Jako sam joj zahvalna - priznala je pjevačica.

Na koncert na koji su došli deseci tisuća ljudi, u Sofiji - u Vanginoj Bugarskoj - Brena se spustila helikopterom! Ostala je zapamćena kao prva zvijezda koja je to učinila i jedina na ovim prostorima. Postala je najveća folk ikona Balkana, pjevačica s rekordnim glazbenim nakladama. Brena i danas suradnicima prepričava jedan od najneobičnijih susreta u životu, a koji je na njoj ostavio jedan od najdojmljivijih tragova.

Također, pjevačica je zahvaljujući Babi Vangi već prije vjenčanja znala kako će izgledati budući mladoženja te koliko će djece imati. Baba Vanga rekla joj je kako će se udati za čovjeka koji nosi bijelu uniformu.

- Nije mi padao na pamet tenisač, mislila sam da će to biti liječnik ili pekar. Također, rekla je da ću imati samo sinove. Razočarala sam se što neću imati kćerku. Pitala sam ju je li sigurna, a ona mi je ponovila da ću rađati samo dječake. Eto, to se i dogodilo. Pričala mi je da ću pjevati i putovati dok sam živa. Stalno je isticala kako ću jednog dana biti popularna. Rekla je da ću dugo živjeti i da ću biti zdrava - ispričala je pjevačica.

Legende kažu da je Baba Vanga davala savjete i proricala budućnosti i najvećim svjetskim vladarima. Navodno joj se na vratima pojavio i sam Hitler prije četrdesete, pa mu je rekla: Ne idi u rat... Prorekla je, prema narodnoj predaji, i dolazak Putina na vlast u Rusiji te smrt Staljina. Vidjela je najveće svjetske katastrofe - od početka Drugog svjetskog rata, Černobilske katastrofe, terorističkog napada u Americi...

