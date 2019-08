Brena ponovno u helikopteru: 'Bilo je uzbuđenja, ali i suza...'

Bilo je prelijepo. Božanstveno. Ganulo me, pa je bilo i uzbuđenja i suza radosnica. I pjesme, naravno, rekla je Lepa Brena (58) ekskluzivno za 24sata.

Najveća zvijezda ovih prostora sinoć se na koncert u Trebinju opet spustila helikopterom. Prije 30 godina tako je sletjela na stadion u Bugarskoj, a 1995. na beogradski Tašmajdan.

– U Trebinju sam sletjela 30 metara od bine. Tamara Bodiroga vozila me je u helikopteru njezinog supruga, Rodoljuba Draškovića. Sjetila sam se, naravno Sofije i Beograda. Trebinje je divan grad, ljudi su prekrasni priča pjevačica još pod dojmom odličnog koncerta.

U Bugarskoj je prije 30 godina imala turneju, 15 dana koncerata, jedan ili dva dnevno. Tada se, rekla je, tako radilo, turneje nisu trajale samo dva ili tri dana. Zato ne razumije kako mladi ljudi danas jedva izdrže četiri dana svirke, i to jedan za drugim.

– Imali smo mali helikopter koji me odveo iz hotela i spustio na stadion. Kad sam završila koncert, vratili su me u hotel. Taj koncert je bio 1990. bili smo u vojnom helikopteru tadašnjeg predsjednika Todora Živkova. Odsjeli smo u njegovoj vili i samo se preselili na tamošnji stadion Levski, pred 120.000 ljudi. Zadnje spuštanje s helikopterom bilo je 1995. na Tašmajdanu. Vezali su me žicom i spustili. Ni danas mi nije jasno zašto si dopuštam takve vratolomije. Opasno je sve to, ali me privlači – ispričala nam je Brena.

Koncert je bio spektakularan. Brena je opravdala titulu najveće zvijezde ovih prostora. U Zagreb dolazi 14. prosinca gdje će pjevati u Areni. Zadnji put je u Areni pjevala prije 10 godina i poželjela se zagrebačke publike. Kao i ona je. Najavljuje trosatni spektakl na kojemu neće biti gostiju niti pauzi.

– Potrudila sam se sama napraviti koncept koncerta. Osmislila sam ga bez gostiju, bez ikoga tko bi me mijenjao, bez odmora. Nas 70, 80 bit će na pozornici dva i pol sata te se intenzivno, aktivno i emotivno, družiti s publikom. Želim im pružiti spektakl, i bit će to pravi glazbeni, vizualni i emotivni doživljaj – poručuje Brena.

U Areni će uz vječne hitove pjevati i pjesme s posljednjeg albuma 'Zar je važno dal se peva ili pjeva'. Tražila je Dragana Brajovića da joj napravi baš tu pjesmu jer smatra da za glazbu ne treba putovnica. Njome šalje poruku o poštovanju različitosti, ljubavi.

– Mislim da je sramota što se to događa u 21. stoljeću. Mlade treba educirati da poštuju sve različitosti, da budu građani svijeta. Jer kao građani svijeta mogu živjeti i raditi gdje god hoće. Treba cijeniti ljudske i profesionalne kvalitete. Nisam političarka nego pjevačica koja je pjesmom odgovorila na sve što se događa oko mene, nas – završava Brena.