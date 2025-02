Brena o ozljedi u Zagrebu: 'Išla sam u bolnicu tek kad su mi rekli da je kamerman dobro...'

Popularna pjevačica Lepa Brena nedavno je gostovala u Zagrebu, gdje je najavila svoj šesti koncert u Areni, u sklopu aktualne turneje koja je iznenada prekinuta prije dva mjeseca uslijed nesreće koju je doživjela i koja je zahtijevala hitnu operaciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 Ovo je trenutak kad je Brena slomila nogu. Kamerman je išao unatrag i pao je na nju! | Video: 24sata Video

- Taj trenutak dogodio se tijekom koncerta, dok sam sjedila ispod pozornice. Tamo je bio lift, smješten ispod, a obično kada sjedim na tom mjestu, istežem se. Imala sam sreće što nisam izvodila vježbe istezanja kralježnice prema podu, jer sam, u jednom trenutku, primijetila našeg kamermana kako ide unatrag i u tom trenutku pomislila kako će pasti. Nisam mogla znati da će pasti baš na mene. On je pao izravno na moje noge, a bol je bila užasna. Tada je počela pjesma 'Pazi kome zavidiš'. Kada se kamerman pomaknuo, osjetila sam da je nešto slomljeno. Dok sam sjedila i pjevala, primijetila sam da mi noga otiče, a remen na sandali me počeo stezati. Unatoč tome, nisam željela prekinuti koncert. Nitko nije smio saznati, a bila sam odlučna izdržati koliko god mogu - ispričala je Brena u eteru Extre FM-a.

Zagreb: Drugi koncert Lepe Brene u Areni Zagreb | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

No, pjevačicu je zabrinulo stanje snimatelja, a opisala je i što se događalo nakon završetka koncerta.

- Zatražila sam da mi jave što je s kamermanom jer sam bila jako zabrinuta za njega. On je mladi dečko, ima samo 25 godina. Ne volim kad se nešto dogodi nekome iz moje ekipe. Kada su mi rekli da je on u redu, da se samo malo ugruvao, rekla sam: 'Dajte mi piće, da se opustim, i odvedite me u bolnicu'. Nakon operacije, kada je popustio adrenalin, dali su mi nešto za smirenje jer je to bio veliki šok. Gotovo cijeli dan i noć sam provela spavajući. Sljedeći dan sam napokon postala svjesna što se dogodilo i što je sve moglo poći po zlu, i meni i njemu - kazala je.

Brena je otkrila i kako je saznala za vijest o prinovi u obitelji Aleksandre Prijović, supruge Filipa Živojinovića.

Foto: Mario Poje/Extra FM

- Boba i ja smo bili na putu kad su nas obavijestili. Moram priznati da sam to ujedno i očekivala, jer je to logično i prirodno. Nema ničega ljepšeg na ovom svijetu nego kada očekujemo još jednu prinovu u našoj obitelji. Uvijek kažem da u našoj obitelji dolaze dječaci, no osjećam da bismo ovog puta mogli dočekati preslatku djevojčicu - rekla je pjevačica.