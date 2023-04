Brena pjevala obučena u perje, a dizajner Boris nam otkriva: 'Ne glumimo da ima 20 godina'

O Borisu Kargotiću itekako se pričalo u siječnju 2023. godine kada se Lepa Brena (62) pojavila u njegovoj 'kontroverznoj' haljini s oslikanim ženskim tijelom na prednjoj strani.

Podsjetimo, 62-godišnja pjevačica nastupala je u novogodišnjoj emisiji 'I godina Nova 2023.' na Novoj TV, a njena crno-zlatna kreacija 'šokirala' je dio gledatelja koji su komentirali da haljina s grudima nije bila prigodna 'jer emisiju gledaju i maloljetnici'.

Pjevačicu su naljutili takvi komentari, a tada se spomenulo ime splitskog dizajnera sa sarajevskom adresom Borisa Kargotića, vlasnika brenda DeMode, koji je bio zaslužan za spomenutu haljinu. Boris je dosad surađivao s brojnim zvijezdama iz regije, ali i sa svjetski poznatim damama poput Madonne (64), Katy Perry (38), Nicki Minaj (40) i Beyonce (41).

Lepu Brenu odjenuo je i na Uskrsni ponedjeljak kada je održala koncert u Slavonskom Brodu s glazbenim kolegom Sašom Matićem (44). Regionalna diva tada se odlučila za još jednu upečatljivu kreaciju u zelenim tonovima, no najviše pažnje ukrali su raskošni rukavi s perjem.

- Kad god radimo nešto za Brenu, uvijek se dogovaramo što će nositi. Haljina za Novu godinu je bila već postojeći dizajn, a ovu smo zajedno osmislili - otkrio nam je u telefonskom razgovoru Boris kojeg s legendarnom pjevačicom veže i bliski privatni odnos.

- Vi dosta stvari, nažalost, ne vidite, jer ih ona ne objavi sve, ali prekosutra imamo jedno fotkanje na kojem ćemo promijeniti dosta stvari. Brena se nevjerojatno zasitila svega dosad i potrebna joj je nova, svježa krv i energija, pa sam ja tako jedan od ljudi koji rade za nju, no nikada ne uzimam nikakve zasluge - skromno ističe talentirani Boris, te nastavlja o snimanju koje ih čeka:

- Malo će biti modernije, jer odavno nije radila fotkanja. Bit će i malo provokativnija, ali ne onako vulgarno.

Boris ističe kako mu je upravo novogodišnja haljina bila dosad najdraža na Breni, a komentare na nju prokomentirao je kroz smijeh:

- Rekao sam joj sad, Beki, opet radimo s**** po Hrvatskoj!

- Nama se samo svidjelo kako joj je stajala ta vrsta haljine i zlatno. Bila je pokrivena od glave do pete, čak je imala i rukavice, te se odlično osjećala u njoj. Ženi s takvom karijerom ne trebaju skandali niti ih je ikad imala. Karijeru je gradila na pjesmama i na svojoj energiji. Nikad nemamo ideju da izazivamo nešto. Brena nije Karleuša ili Severina, njoj je smao bitno da joj se nešto svidi, pa poslije što bude. Ljudi komentiraju što hoće, no ja se ne nerviram, samo se moja mama nervira, poštedite mi mamu, molim vas - kroz smijeh nam govori Boris u nastavku.

Za koncert u u Slavonskom Brodu duo je htio diva look, a ideja je i bila da zelena haljina podsjeća na kućnu. To nije bio kompletan look, jer Brena na nastup nije ponijela turban niti sav nakit, no uskoro ćemo je vidjeti i takvu.

Boris je progovorio i o budućim suradnjama s pjevačicom.

- Malo ćemo se modernizirati, ali neće glumiti da ima 20 godina, jer ih i nema. Bit će dostojanstvena, ali će sve biti malo luđe, jer ona to i može - zaključuje Boris.

