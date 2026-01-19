Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima! Izdvajamo najbolje filmove i najzanimljivije emisije na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV te donosimo top 5 filmova na filmskim kanalima.
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava raskoš sadržaja – od napetih sportskih prijenosa, novih epizoda hit-serija do pravih filmskih blockbustera! Donosimo pregled najvažnijih događanja od 18 do 23 sata na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove na specijaliziranim filmskim programima.
HRT 1
HRT 1 donosi informativnu i dramsku večer. Nakon popularnog kviza "Potjera" (18:09) i Dnevnika 2 (19:00), u 21:15 premijerno kreće nova serija "Maxima" koja obećava intrigantnu povijesnu dramu s triler elementima. Nakon toga, ne propustite "Otvoreno" (22:10) – emisiju koja analizira aktualne društvene teme.
18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
21:15 Maxima (1) – premijera
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za sport i film! U 20:15 uživo pratite vaterpolo spektakl – Europsko prvenstvo, Hrvatska protiv Turske. Odmah nakon toga, u 21:50, na rasporedu je "Društvena mreža" – Oscarom nagrađena drama o nastanku Facebooka.
20:15 EP u vaterpolu: Hrvatska – Turska
21:50 Društvena mreža (film)
RTL
RTL nudi pravu dozu drame i akcije. Nakon informativnog bloka "RTL Danas" (19:45), slijedi omiljena serija "Divlje pčele" (20:30), a večer završava uz spektakularni akcijski hit "Batman protiv Supermana: Zora pravednika" (22:15).
19:45 RTL Danas
20:30 Divlje pčele
22:15 Batman protiv Supermana: Zora pravednika (film)
NOVA TV
NOVA TV donosi večer za ljubitelje serija i akcije. U 20:20 gledamo novu epizodu serije "Daleki grad", a zatim slijede "Tajne prošlosti" (21:50). Za kraj večeri, ne propustite akcijski film "Kolektiv" (23:10).
20:20 Daleki grad
21:50 Tajne prošlosti
23:10 Kolektiv (film)
RTL 2
RTL 2 je u znaku sporta i komedije. U 20:25 možete pratiti rukometni spektakl Francuska – Norveška, a kasnije se opustite uz humoristične serije "Teorija velikog praska" (22:10, 22:30) i "Dva i pol muškarca" (22:55, 23:25).
20:25 EP u rukometu: Francuska – Norveška
22:10 Teorija velikog praska
22:55 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV donosi večer za ljubitelje kriminalističkih serija. "Navy CIS" (18:15, 19:05) vodi nas u svijet vojnih istraga, nakon čega slijedi policijska akcija s "Rookie" (19:55, 20:45). Večer završava s "Blue Bloods" (21:35, 22:20) – pričom o njujorškoj obitelji policajaca.
18:15 Navy CIS
19:55 Rookie
21:35 Blue Bloods
Top 5 filmskih hitova večeri na filmskim kanalima:
1. "Nemoguća misija" (Star Movies, 20:00) – Tom Cruise u ulozi neustrašivog agenta Ethana Hunta u nezaboravnom akcijskom trileru.
2. "Umijeće laganja" (Star Movies, 22:20) – Romantična komedija s Rickyjem Gervaisom u svijetu gdje nitko ne zna lagati… osim njega!
3. "Philomena" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Dirljiva drama o ženi koja traži svoje dijete, dobitnica brojnih nagrada.
4. "Počasni građanin" (KinoTV, 21:00) – Sjajna argentinska satira o slavnom piscu koji se vraća u svoj rodni grad.
5. "Pijanist" (Star Movies, 23:00) – Potresna ratna drama Romana Polanskog, dobitnica Oscara za najbolju režiju.
Večeras ne propustite uzbuđenja na malim ekranima – bilo da ste ljubitelj sporta, serija ili vrhunskih filmova, izbor je bogat kao rijetko kada!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+