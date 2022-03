Brendana Frasera su dirnule poruke obožavatelja: 'Nisam shvaćao koliku podršku imam'

Brendan Fraser (50) poznati je američko-kanadski glumac, a srca obožavateljica osvojio je krajem devedesetih ulogama u holivuskim uspješnicama 'Mumija' i 'George iz džungle'. Međutim, njegova je karijera nakon toga krenula silaznom putanjom. Trenutačno sprema suradnju s s redateljem Martinom Scorseseom (79), a u nedavnom intervjuu na TikToku je progovorio o detaljima.

Otkrio je kako je uzbuđen i nervozan jer će surađivati sa Scorseseom te slavnim kolegama Leonardom DiCaprijem (47) i Robertom De Nirom (78) u filmu 'Killers of the Flower Moon'.

Lindley, koja ga je intervjuirala, mu je dala vjetar u leđa i rekla kako vjeruje da to može, te da i dalje ima mnogo obožavatelja koji jedva čekaju da se vrati na scenu.

Lijepe riječi podrške su odmah doprle do Brendana koji je postao vidno emotivan. Video je ubrzo postao viralan, a obožavatelji su uzbuđeni što će glumca moći gledati u filmu koji će navodno izaći kasnije u 2022. godini.

Tijekom nastupa na FAN EXPO u Bostonu proteklog mjeseca, Brendan je govorio o svojoj karijeri, pa se čak obratio i videom.

- Cijenim obožavatelje i svu podršku koju si mi dali. Iskreno, ni sam nisam bio svjestan koliko to postoji i koliko to pomaže. Cijenim to jako puno - emotivno je odgovorio glumac.

Lindley se ponovno vratila na TikTok kako bi se zahvalila na lijepim riječima koje je glumac nakon intervjua imao o njoj.

- Sve je jako emotivno. Stvarno mi puno znači što je išao korak dalje da zapamti i nauči moje pravo ime, umjesto od korisničkog računa. Stvarno sam mislila na svaku riječ ohrabrenja koju sam imala za Brendana - rekla je Lindley i dodala kako mu je zahvalna na istinskoj dobroti.

Izvorni intervju je značajno utjecao na njezin život. Naime, podijelila je smiješnu priču kako je morala upozoriti roditelje da bi se mogla pojaviti na vijestima, ali ne u lošem smislu. Također, rekla je kako je njezina platforma značajno porasla, do ekstremne mjere o kojoj je mogla samo sanjati.

- Povezala sam se s novim prijateljima, nevjerojatnim, ljubaznim i kreativnim ljudima s kojima dijelim istu ljubav prema gospodinu Fraseru i njegovim filmovima - kazala je.

Za Bored Pandu je ispričala kako je njezin razgovor s Brendanom postao 'najdraža uspomena koju će zauvijek pamtiti' jer je odrasla gledajući njegove filmove. Navela je i kako Internet može pružiti i ono malo svijetlo u silnoj tami. I dalje potiče nove, pa i stare, obožavatelje da podrže svaki Brendanov novi pothvat.

Prisjetimo se, 2003. godine Brendan se iznenada povukao sa scene i nestao. Mnogi su spekulirali kako mu je trebao odmor s obzirom na količinu filmova koje je snimao. Nažalost, stvarnost je bila mnogo mračnija. Kada se vratio, Brendan je šokirao obožavatelje svojim izgledom. Oči su mu bile umorne i manje svijetle, a u pogledu mu nije više bilo iskre i radosti na koju su svi bili navikli.

Brendan je za GQ 2018. godine otkrio svoje fizičke i psihičke borbe. Naime, proveo je sedam dugih godina u bolnicama i izvan nje zbog ozljeda koje je zadobio izvodeći vlastite akrobacije i vratolomije.

- Dok sam snimao treću scenu Mumije u Kini, bio sam doslovce spojen trakom i ledom. Svakodnevno sam gradio neku vrstu skeleta na sebi. Imao sa mnoštvo operacija na kralježnici, koljenima pa čak i glasnicama - rekao je tada.

Međutim, uz brojne ozljede, poznati glumac se morao suočiti i sa teškim razvodom, gubitkom dragog člana obitelji i seksualnim napadom kojeg je doživio te kobne 2003. godine. Ispričao je kako je išao pozdraviti i rukovati se s predsjednikom Udruge hollywoodskih stranih novinara (HFPA) Philipom Berkom (89). Berk je nakon rukovanja posegnuo za glumčevom stražnjicom i uštipnuo ga. Iako Berk i dan danas tvrdi kako je to bila samo šala, Brendan se nevoljko prisjeća detalja seksualnog napada.

- Osjećao sam se baš loše. Poput malog djeteta kojem kao da ima loptu u grlu. Mislio sam i da ću zaplakati - ispričao je potreseni glumac. Tvrdi kako taj događaj i incident dan danas utječe na njega te da mu je to potencijalno upropastilo uspješnu karijeru.

Iskustvo mu je ostavilo gorak okus u ustima i natjeralo da se povuče. Pitao se mnogo godina je li ga HFPA stavila na 'crnu listu', jer je nakon incidenta rijetko bio pozvat natrag na The Globes. Berk je porekao tu tvrdnju.

- Njegova karijera je propala bez naše krivnje, sam je sebi kriv - rekao je Berk.

Brendan je ubrzo nakon toga postao jako depresivan i tvrdio kako je zaslužio ovo što mu se dogodilo. Rekao je kako nije bio dostojan biti čak ni Brendan Fraser. Ali, svemu tome je došao kraj zbog brojnih obožavatelja diljem svijeta koji su mu nakon svih godina skrivanja i izbjegavanja kamera pokazali da i dalje imaju velike riječi podrške za hollywoodskog glumca.