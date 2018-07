Brenin posinak i žena se javno svađaju: Ona ne želi u Ameriku

Iako su se prije samo dva tjedna vjenčali u Beogradu, srpska pjevačica Aleksandra Prijović (22) i posinak Lepe Brene Filip Živojinović (33) već imaju ozbiljne nesuglasice. Par se posvađao preksinoć netom prije nego je pjevačica trebala izaći na pozornicu pa su uz povišen ton ne mareći za okolinu raspravljali o tome gdje će živjeti, u Srbiji ili SAD-u.

Foto: Instagram royal

Kako je za Blic prenio mladić iz osiguranja koji je stajao na samo par metara od njih, Filip je navodno inzistirao da bar na nekoliko mjeseci promjene mjesto boravka i da odsele iz Beograda u Miami gdje bi nastavili život daleko do obiteljskog doma. No Aleksandrina je želja za sada ipak ostati u Srbiji.

Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandra.prijovic__fp) Lip 21, 2018 u 9:11 PDT

U samo dva tjedna braka ovo je paru već druga svađa o kojoj su se mediji raspisali. Naime Živojinović i pjevačica su nedavno imali poduži glasni razgovor o temi prezimena, jer se njemu nije svidjelo što ona karijeru želi nastaviti pod djevojačkim prezimenom.

Foto: Instagram royal

- Iako neko vrijeme zbog svadbe i obaveza nisu pričali o tome, Filip je izrazio želju da se na prvom nastupu nakon vjenčanja Aleksandra pojavi kao Živojinović.

Ona se u prvi tren ponadala da joj se novopečeni supružnik našalio pa joj je njegov prijedlog bio simpatičan, ali kako je Živojinović danima više puta spomenuo svoju želju da mu supruga nastupa pod njegovim prezimenom, Aleksandra je shvatila da je stvar ozbiljnija nego što je mislila - otkrio je za srpski Alo izvor blizak paru. Dodao je i da se Aleksandra boji da će promjena prezimena odbiti njenu publiku u inozemstvu.

Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandra.prijovic__fp) Lip 22, 2018 u 1:34 PDT

- Nikome tko ima uspješnu karijeru takva odluka ne bi lako pala. S Filipom sam razgovarao o tome i potpuno sam na njenoj strani. To je velika stvar i možda on nije svjestan koliko to može utjecati na karijeru njegove žene. Aleksandra obožava njihovo prezime, nije problem u tome.

Da nije tako, ostavila bi svoje još na dan vjenčanja, ali suradnici su joj savjetovali da dobro razmisli hoće li pristati da u najavama za velike koncerte i nastupe bude Živojinović. Zato se malo i uplašila - dodao je izvor i otkrio da je Živojinović s nekoliko vlasnika klubova već dogovorio da na plakatima i letcima promijene prezime pjevačice u Živojinović.

Ljepotica❤🌎 Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandra.prijovic__fp) Svi 20, 2018 u 6:57 PDT

Iako su prvo najavili da nemaju vremena za medeni mjesec, te da će romantično putovanje na neku egzotičnu destinaciju rezervirati za jesen zbog Aleksandrinih nastupa tokom sezone, novopečeni bračni par se predomislio pa su se nedavno vratili iz Monte Carla gdje su proveli nekoliko dana.