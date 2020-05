Brenin sin povlači se s estrade: 'Ja sada imam nove ambicije...'

Srpski pjevač Stefan Živojinović (28), sin pjevačice Lepe Brene (59), povlači se s estrade, pišu srpski mediji. Istaknuo je kako ima podršku obitelji, ali detalje ne želi otkrivati.

- Ne bih zalazio u to što se izdešavalo u posljednja tri mjeseca, ali ono što bih volio reći je da kako smatram da svatko od nas može izvući lijepu pouku iz svega ovoga. Tako da, ja sam je donio i smatram da je prava. Pokrenule su me neke druge poslovne ambicije, ali to ću podijeliti kasnije - potvrdio je Stefan za srpske medije.

Tvrdi kako nije samo jedna stvar u pitanju zbog koje je donio takvu odluku te smatra kako je ovo definitivno. A kako posao pjevača za sobom nosi i puno medijskih tekstova, govori kako bi se želio u potpunosti maknuti iz 'medijskog svijeta'.

- Volio bih da mediji poštuju moju odluku i moju privatnost. Moram reći kako su me u zadnje vrijeme povezivali s mnogim djevojkama, što nije istina. Sada je došao period kada su mi takve stvari počele smetati. Prije nego što sam se počeo baviti javnim poslom, ja sam bio anoniman, nitko nije znao iz koje sam obitelji. To mi je bilo drago, volio bih da tako i ostane - ispričao je Stefan.

No, zahvalan je svima koji su ga podržavali i koji su ga vodili na putu do uspjeha. Veliku važnost u svemu imala je njegova obitelj, koja ga sada podržava da se posveti drugoj profesiji.

- Svatko od nas se malo 'trgao' u ovoj situaciju protekla tri mjeseca, svatko je donio neku odluku. Moja je bila ovakva, nečija više zdravstvena, nečija u smislu prehrane ili načina života. Presretan sam što smo sada nekako bliži kao obitelj. Ova situacija nas je još više zbližila - zaključio je Stefan.

