Pred kraj 2020. godine vijest o prekidu Voyagea (20) i Breskvice (20) iznenadila je i rastužila njihove mlađahne obožavatelje ovih glazbenika. Teen zvijezde Anđela Ignjatović i Mihajlo Veruović dugo nisu htjeli govoriti o prekidu pa su špekulacije o razlozima njihovog rastanka bile glavna tema u showbiz medijima, ali i razgovorima svih onih koji ih prate.

Sedam mjeseci kasnije, Voyage je odlučio otkriti koliko mu je teško pao prekid s Breskvicom i koliko teško mu je pao sav pritisak javnosti, a Breskvica do sada o tome nije htjela govoriti.

Ipak, sada je otkrila da je uplovila u novu vezu. Čini se da joj je 'veza pod reflektorima' jednako teško pala kao i njezinom bivšem dečku s kojim je snimala i pjesme pa ovaj puta svoj ljubavni život krije od javnosti.

- Ja sam u vezi, samo nitko nije pogodio tko je i neće pogoditi. Naučila sam da sve što radim, krijem. Niko ne zna gdje sam i što radim i to mi je najvažnije, da imam svoj mir - rekla je za Telegraf.

Na Instagramu tako rijetko objavljuje detalje iz svog privatnog života i doma kako je to radila ranije. Kaže da se od novog dečka ne odvaja, a on cijeni svoju privatnost.

- On je netko tko voli svoju privatnost i ja ga ne želim pokazivati, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, a on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. On se ne želi eksponirati i ja to poštujem - dodala je mlada pjevačica.

Voyage i Breskvica bili su najpopularniji duo na glazbenoj sceni, a danas se međusobno bore u uspješnim samostalnim karijerama. Nakon raznih spekulacija o njihovom prekidu, pjevačica je dobila puno neugodnih komentara na društvenim mrežama, no kaže da se njima često nasmije.

- Ljudi uglavnom vrijeđaju na osnovu fizičkog izgleda. Meni u posljednje vrijeme govore da sam se jako udebljala, a ne znaju da je to nešto što sam ja htjela. Ja sam sebi bila premršava i htjela sam se udebljati. Krenula sam na trening... Ponekad, ti komentari znaju biti smiješni pa ih podijelim s obitelji i prijateljima pa im se smijemo - zaključila je.

Osim nje, i Voyage je, čini se, pronašao novu ljubav i to s tri godine starijom Caglom Ben. Influencerica, koja na Instagramu ima preko 112.000 pratitelja, objavila je njihovu zajedničku fotografiju koja je pokrenula šuškanja o novoj ljubavi.

U komentarima su im mnogi obožavatelji poželjeli sreću, no o njihovoj se vezi mladi reper još nije oglasio. U jednoj je objavi rekao da se viđa s novom, no njezin identitet otkrili su sami obožavatelji.