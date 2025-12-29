Obavijesti

SIMBOL FRANCUSKE

Brigitte Bardot bit će pokopana pored mora u Saint-Tropezu

Piše 24sata,
Brigitte Bardot bit će pokopana pored mora u Saint-Tropezu
Predsjednik Emmanuel Macron rekao je u nedjelju da je Bardot utjelovljivala 'slobodan život'. Dodao je kako je Brigitte bila 'legenda stoljeća'

Francuska filmska ikona Brigitte Bardot, koja je umrla u nedjelju u 91. godini, bit će pokopana na groblju pored mora u odmaralištu Saint-Tropez na francuskoj rivijeri, rekao je glasnogovornik lokalnih vlasti u ponedjeljak, iako nije podijelio datum pogreba.

Glumica, koja je postala simbol Francuske 1950-ih i 60-ih godina, obitavala je u ljetovalištu gdje je pronašla utjehu među životinjama čijoj se dobrobiti posvetila.

- Bila je divna, divna, nema druge riječi. Zaista će nam nedostajati - rekao je stanovnik Saint-Tropeza Philippe Volmier u ponedjeljak.

Volmier je rekao da ju je poznavao 30 godina i da ju je vidio kako šeće pse na plaži.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Jednom je upala u vodu sa svojim psom. Morao sam je izvući - rekao je i dodao: 'Bila je prijateljica koja je puno pomagala ljudima'.

Predsjednik Emmanuel Macron rekao je u nedjelju da je Bardot utjelovljivala 'slobodan život'.

- Francusku egzistenciju, univerzalni sjaj. Dirnula nas je. Tugujemo za legendom stoljeća - dodao je.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Već dio kasnijih godina živjela je sama iza zidova ljetovališta, okružena mačkama, psima i konjima.

Rekla je francuskom tjedniku Paris Match 2024. godine da želi biti pokopana u svome vrtu.

Prefektura Var rekla je Reutersu da nije primila zahtjev za privatnim pogrebom, što bi bilo potrebno za pokop u njezinu vrtu.

