Top 10 filmova Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, francuska glumica, model i pjevačica, nadišla je granice filma i postala neizbrisiv kulturni fenomen te jedan od najprepoznatljivijih seks-simbola šezdesetih godina prošlog stoljeća. Često uspoređivana s Marilyn Monroe, Bardot je svojim izgledom, plavom kosom i magnetskom privlačnošću na platnu definirala eru.

Iako se na vrhuncu slave povukla iz svijeta glume kako bi se posvetila aktivizmu za prava životinja, njezina filmska ostavština i dalje živi. Iako ne postoji službena i konačna ljestvica njezinih najboljih filmova, prema ocjenama korisnika na platformama poput IMDb-a, neki se naslovi dosljedno ističu kao vrhunci njezine karijere. Ovo je pregled deset ključnih filmova koji su je učinili legendom.

1. I Bog stvori ženu (Et Dieu… créa la femme, 1956.)

Ovaj film, koji je režirao njezin tadašnji suprug Roger Vadim, katapultirao je Bardot među međunarodne zvijezde i pretvorio Saint-Tropez u mondeno ljetovalište. Uloga Juliette, slobodoumne i senzualne mlade žene čija neobuzdana priroda remeti mir malog primorskog mjesta, postala je njezin zaštitni znak. Film je izazvao skandal, posebno u Americi, gdje je stvorio reputaciju Bardot kao "djeteta vraga". Bio je to početak njezina legendarnog statusa i uvod u eru seksualne emancipacije na filmu.

Foto: Profimedia

2. Istina (La Vérité, 1960.)

U režiji Henri-Georgesa Clouzota, ova sudska drama smatra se jednim od njezinih najsnažnijih glumačkih ostvarenja. Bardot glumi Dominique Marceau, mladu ženu kojoj se sudi za ubojstvo ljubavnika. Film kroz retrospekciju istražuje njezin život i motive, suprotstavljajući njezin hedonistički stil života krutim društvenim očekivanjima. Njezina izvedba donijela joj je pohvale kritike, a film je osvojio Zlatni globus za najbolji strani film i bio nominiran za Oscara, dokazavši da je Bardot mnogo više od lijepog lica.

Foto: profimedia

3. Prezir (Le Mépris, 1963.)

Remek-djelo francuskog novog vala u režiji Jean-Luca Godarda, "Prezir" je slojevita priča o ljubavi, umjetnosti i raspadu braka. Smješten u predivan ambijent Rima i Caprija, film prati pisca (Michel Piccoli) čiji se odnos sa suprugom Camille (Bardot) raspada dok radi na filmskoj adaptaciji Homerove "Odiseje". Snimljen u raskošnom Technicoloru, ovaj film predstavlja susret masovne popularnosti i autorskog filma, a uloga Camille smatra se jednom od najkompleksnijih i najboljih u njezinoj karijeri. Na stranici IMDb film drži visoku ocjenu od 7.6 od 10.

4. Parižanka (Une Parisienne, 1957.)

Ova iznimno uspješna romantična komedija redatelja Michela Boisronda učvrstila je njezinu personu koja spaja komediju i erotiku. Bardot glumi Brigitte Laurier, kćer francuskog predsjednika, čiji brak zapada u krizu. Kako bi supruga učinila ljubomornim, upušta se u aferu s princem. Film je savršeno pokazao njezin komičarski talent i šarm, a Bardot je postala amblem francuske modernosti, mlada žena čiji su stil i ponašanje masovno imitirani.

5. U slučaju nesreće (En cas de malheur, 1958.)

U ovoj ozbiljnoj melodrami, Bardot je glumila uz ikonu francuskog filma, Jean Gabina. On je ugledni odvjetnik koji se zaljubljuje u mladu delinkventicu koja od njega traži pomoć bez novca da ga plati. Film je bio značajan jer je spojio dvije najveće francuske zvijezde tog vremena i dao Bardot priliku da pokaže svoj dramski raspon u klasičnoj "quality" produkciji.

6. Mamac za patke (En effeuillant la marguerite, 1956.)

U ovoj šarmantnoj komediji Marca Allégreta, Bardot glumi Agnès Dumont, mladu spisateljicu koja bježi od kuće i spletom okolnosti postaje zvijezda burlesknog showa. S humorom i gracioznošću, Bardot je pokazala izvanredan osjećaj za komični tajming i potvrdila svoju magnetsku prisutnost na platnu.

7. Želite li plesati sa mnom? (Voulez-vous danser avec moi?, 1959.)

Ovaj mjuzikl s elementima krimića još jednom je pokazao njezinu svestranost. Bardot glumi mladu udovicu koja se tijekom odmora u Saint-Tropezu nađe usred istrage ubojstva. Film je poseban i po tome što označava njezinu prvu suradnju s legendarnim francuskim kantautorom Sergeom Gainsbourgom, koji će kasnije napisati neke od njezinih najvećih glazbenih hitova.

8. Viva Maria! (1965.)

U ovoj avanturističkoj komediji Louisa Mallea, Bardot je udružila snage s još jednom divom francuskog filma, Jeanne Moreau. One glume dvije plesačice koje se slučajno nađu usred revolucije u Srednjoj Americi. Njihova kemija na platnu i komične scene, uključujući i trenutak u kojem navodno izmišljaju striptiz, učinile su ovaj film velikim hitom.

Foto: Profimedia

9. Shalako (1968.)

Jedan od njezinih rijetkih izleta u vestern žanr, gdje je glumila uz Seana Conneryja. Radnja prati europsku lovačku družinu koja se na američkom Zapadu sukobi s Indijancima. Iako film nije postigao velik kritički uspjeh, pokazao je Bardot u potpuno neočekivanom svjetlu i dokazao njezinu privlačnost i na međunarodnom tržištu.

10. Naftašice (Les Pétroleuses, 1971.)

Još jedan vestern, ali ovoga puta komedija, u kojoj joj je partnerica bila talijanska zvijezda Claudia Cardinale. Film prati suparništvo dviju sestara na Divljem zapadu. Njezin komičarski duh i sjajna interakcija s Cardinale čine ovaj film zabavnim dodatkom njezinoj raznolikoj filmografiji.