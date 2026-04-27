Brigitte Bardot sa sinom dugo nije razgovarala, zadnje godine života posvetila je životinjama

Brigitte Bardot bila je puna kontradikcija. Bila je žena koja je simbolizirala slobodu, ali se borila s teretom slave. Voljela je bez ograničenja, ali je odbijala društvene etikete. Odbacila je umjetno uljepšavanje te ju je publika zbog toga cijenila. HRT ovih dana prikazuje ciklus "Filmovi Brigitte Bardot" na Trećem programu, a večeras možete pogledati film "Privatni život".

Rođena 1934. u Parizu, Brigitte Bardot odrasla je u imućnoj, ali strogoj obitelji koja joj nije pružila bezbrižno djetinjstvo. Već u mladosti pokazala je buntovni duh. Čim je postala punoljetna, udala se za redatelja Rogera Vadima, čovjeka koji je prepoznao njezin nebrušeni talent i lansirao je među zvijezde. Film "I Bog stvori ženu" pretvorio ju je u globalni fenomen, a njezin lik Juliette Hardy simbolizirao je seksualnu slobodu i rušenje društvenih normi.

Tijekom gotovo dva desetljeća karijere, Bardot je snimila 47 filmova i izdala više od 60 pjesama, ostavljajući dubok trag u kulturi 20. stoljeća. Njezin utjecaj nadilazio je glumu, postala je stil, stav i simbol jedne nove žene. Simone de Beauvoir opisala ju je kao “lokomotivu ženske povijesti”, ističući njezinu ulogu u redefiniranju ženskog identiteta nakon rata.

Ipak, iza glamura skrivala se drugačija stvarnost. Slava joj nikada nije bila ugodna, naprotiv, doživljavala ju je kao teret. Neprestano praćenje paparazza i gubitak privatnosti stvarali su u njoj osjećaj zarobljenosti. Zbog izražene sramežljivosti i stresa, gluma joj je postala gotovo nepodnošljiva, što je na kraju dovelo do radikalne odluke: 1973. godine povukla se s filmske scene kako bi sačuvala vlastiti mir.

Jedna od najzanimljivijih dimenzija njezina života jest odnos prema starenju. Dok su mnoge njezine kolegice posezale za estetskim zahvatima, Bardot je odlučila ići potpuno suprotnim putem. Odbila je estetsku kirurgiju i prihvatila prirodan tijek života bez uljepšavanja. Sijeda kosa i bore za nju nisu bili znak slabosti, već autentičnosti. Smatrala je da je dostojanstvo starosti važnije od umjetne mladolikosti, naglašavajući kako je ljepota u istini, a ne u iluziji.

Nakon povlačenja iz javnog života, svoju energiju usmjerila je prema onome što joj je postalo životna misija, zaštiti životinja. Osnovala je Fondaciju Brigitte Bardot kroz koju se desetljećima borila za prava životinja diljem svijeta. Njezina predanost toj borbi bila je toliko snažna da ju je često dovodila u sukob s javnošću i zakonom, osobito zbog kontroverznih izjava o određenim praksama i zajednicama.

Privatni život Bardot bio je jednako dinamičan kao i njezina karijera. Nakon braka s Vadimom, udala se za Jacquesa Charriera, s kojim je dobila sina Nicolasa. Sa sinom nije imala dobar odnos, a dugo godina nisu ni razgovarali. Tek se u kasnijoj dobi pomirila s njim, nakon nekoliko tužbi koju je podigao protiv nje. Ni brak s njegovim ocem nije potrajao. Tijekom godina bila je povezana s brojnim poznatim muškarcima, uključujući Sergea Gainsbourga, a njezine veze često su punile naslovnice. Treći brak s Güntherom Sachsom donio joj je luksuzan, ali nestabilan život. Tek s Bernardom d’Ormaleom pronašla je dugotrajniju stabilnost, a zajedno su bili do njezine smrti.

U kasnijim godinama Bardot se gotovo potpuno povukla iz javnosti. Živjela je okružena životinjama na svom imanju u Saint-Tropezu, daleko od tehnologije i moderne užurbanosti, bez mobitela i računala. Iako je priznala da su joj nedostajali stari prijatelji poput Alaina Delona i Jean-Paula Belmonda, pronašla je mir u jednostavnom životu.

Brigitte Bardot preminula je 28. prosinca prošle godine u 92. godini života.

