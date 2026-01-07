Obavijesti

POKOP U SAINT-TROPEZU

Oprostili se od Brigitte Bardot

Piše HINA,
Oprostili se od Brigitte Bardot
Foto: Manon Cruz

Međunarodnu slavu Bardot je stekla pedesetih godina prošlog stoljeća ulogom u filmu "I Bog stvori ženu". Kasnije se posvetila borbi za prava životinja. Preminula je krajem prosinca

Mnoštvo ljudi okupilo se u srijedu u francuskom Saint-Tropezu, poznatom ljetovalištu na francuskoj rivijeri, na pokopu glumice Brigitte Bardot, ikone francuske kinematografije koja je umrla prošli mjesec u dobi od 91 godine.

Lijes, prekriven uglavnom narančastim i žutim cvijećem, unesen je u gradsku crkvu Notre-Dame-de-l'Assomption odmah na početku ceremonije, koju su uživo prenosili francuski informativni kanali.

Unutar crkve bila je izložena crno-bijela fotografija Bardot na kojoj grli mladunče tuljana s natpisom "Merci Brigitte" (Hvala Brigitte), a vani je jedan muškarac držao transparent na kojemu je pisalo: "Životinje zahvaljuju Brigitte Bardot".

Funeral of late French film icon Brigitte Bardot in Saint-Tropez
Foto: Manon Cruz

Međunarodnu slavu Bardot je stekla pedesetih godina prošlog stoljeća ulogom u filmu "I Bog stvori ženu", a njezina razbarušena kosa i žestoka energija zračile su seksualnim magnetizmom koji je definirao oslobođenu ženstvenost u tadašnjoj Francuskoj. Kasnije se posvetila borbi za prava životinja, dok su njezine političke simpatije naginjale krajnje desnoj Nacionalnoj fronti. Zapaljive izjave o imigraciji, islamu i homoseksualnosti stajale su je višestrukih osuda za poticanje rasne mržnje.

Stoga ne čudi što je među onima koji su prisustvovali sprovodu bila i čelnica krajnje francuske desnice, Marine Le Pen. Počast velikoj glumici došla je odati i Macronova ministrica za jednakost i braniteljica prava životinja kao predstavnica francuske vlade.

Funeral of late French film icon Brigitte Bardot in Saint-Tropez
Foto: Manon Cruz

Privatni pokop

"Za mene je Brigitte Bardot utjelovljenje Francuske", rekla je pjevačica Mireille Mathieu (79) koja je pjevala na glumičinu pogrebu. "Bila je najljepša žena na svijetu", rekla je Mathieu novinarima prije nego što je ušla u crkvu, ističući "slobodu koju je Bardot iskazivala i hrabrost da javno kaže što misli".

Nakon sprovoda, glumica će biti pokopana u strogoj privatnosti na groblju u gradu u kojemu je provela veći dio svojega kasnijeg života, okružena visokim zidom uz mnoštvo mačaka, pasa i konja.

Funeral of late French film icon Brigitte Bardot in Saint-Tropez
Foto: Manon Cruz

Počast će slavnoj BB moći dati i lokalno stanovništvo, kao i njezini obožavatelji, u području Pre des Pecheurs smještenom u staroj gradskoj četvrti La Ponche, povijesnom središtu bivšega ribarskog sela.

Unatoč velikoj popularnosti Bardot je život slavnih prezirala, smatrala je da ljude izolira i odvraća ih od jednostavnih životnih užitaka. Stoga je svoj posljednji film snimila 1973. i napustila javni život, posvetivši se dobrobiti životinja.

Bardot je 2018. za Le Monde rekla da bi željela biti pokopana u mirnome kutku svog vrta, no prefektura Var je objavila da takav zahtjev nije nikada primila.

