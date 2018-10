Meghan potvrdila trudnoću: Na proljeće stiže kraljevska beba!

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (37) je stigla u Australiju i prvi dan kraljevske turneje javnosti otkrila lijepe vijesti da očekuje bebu. Potom je s kraljevskih dvora došla službena obavijest da je vojvotkinja trudna i da kraljevska beba stiže na proljeće.

- Hvala na podršci koju smo primili od ljudi diljem svijeta, još od vjenčanja u svibnju, i sretni smo što možemo podijeliti ovako lijepe vijesti - rekli su iz palače Kensington. Dijete Meghan i Harryja će biti sedmo u redu za prijestolje.

Šuškanja o Meghaninoj trudnoći su počela još na vjenčanju princeze Eugenie na kojem je vojvotkinja nosila široki kaput.

Foto: Gareth Fuller/Press Association/PIXSELL

Tijekom turneje po Australiji, Fidžiju, Tongi i Novom Zelandu, koja će trajati 16 dana, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa imat će čak 76 događanja na kojima se moraju pojaviti, zbog čega se Meghan Markle posebno priprema.

Meghan se danas pojavila iznimno raspoložena, smješkala se okupljenima, a trbuščić je skrivala s dvije ljubičaste fasckile.

Foto: Profimedia

Zanimljivo je da su princ Harry (34) i njegova supruga Meghan do Australije putovali komercijalnim letom. Sletjeli su danas u Sydney bez ikakve službene dobrodošlice i crvenih tepiha.

I let natrag će biti komercijalni, no do primjerice Fidžija i Tonge letjet će čarterom, dok će do Novog Zelanda stići u avionu njihovih zračnih snaga.

