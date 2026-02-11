Britanska pjevačica Antigoni je bila zvijezda kontroverznog realityja, sada ide na Eurosong

Cipar je među državama koje su već otkrile svog predstavnika za nadolazeći Eurosong, a izbor je pao na Antigoni Buxton. 29-godišnju britansku pjevačicu s korijenima iz Grčke i Cipra, koju dio publike pamti i iz jednog od najpraćenijih britanskih reality showova, Love Islanda.

Njezina pjesma “Jalla” već je izazvala veliku pozornost na društvenim mrežama. Riječ je o bržoj, plesnoj skladbi koja spaja tradicionalne ciparske glazbene elemente s modernim, snažnim ritmom i produkcijom. Naslov dolazi iz ciparskog dijalekta i znači “više”, a upravo ta energija – više ritma, više plesa, više atmosfere – nosi cijelu pjesmu. U stihovima se pjeva o slavlju i plesu “na stolovima”, uz zaigrani ton koji poziva publiku da se prepusti zabavi.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Videospot, sniman na Cipru, dodatno naglašava identitet pjesme. Kombinira suvremenu estetiku s prizorima koji ističu karakter otoka, njegovu svakodnevicu i temperament, uz snažan naglasak na ritmu i pokretu. Prirodni krajolici stapaju se s modernom vizualnom vizijom tima koji stoji iza projekta, stvarajući dinamičnu i vizualno bogatu cjelinu.

Foto: Instagram

Reakcije fanova Eurosonga uglavnom su vrlo pozitivne. Mnogi ističu da pjesma snažno odiše ciparskom kulturom te da je upravo takav autentičan izričaj ono što žele vidjeti na pozornici europskog natjecanja. U komentarima se posebno hvali spoj etno elemenata i suvremenog zvuka, kao i činjenica da se u pjesmi čuje lokalni dijalekt.

Antigoni dolazi iz umjetničke obitelji, a glazbom se bavi od tinejdžerskih dana. Tijekom karijere razvila je stil koji spaja pop i R&B s mediteranskim utjecajima, a šira publika upoznala ju je kroz britanski Love Island, gdje je dodatno učvrstila svoju medijsku prepoznatljivost.

Na eurosongovskoj pozornici Antigoni će pokušati prenijeti upravo ono što “Jalla” simbolizira – energiju, ritam i slavlje života, u kombinaciji tradicije i modernog pop izričaja koji bi, sudeći po prvim reakcijama, mogao lako pronaći put do europske publike.

Foto: Instagram